Silent Hill f: Konami warnt vor gefälschten Beta-Einladungen, die Spieler in die Falle locken

Aktuell kursieren in den sozialen Netzwerken gefälschte Beta-Einladungen für „Silent Hill f“, wodurch versucht wird, die Spieler in eine Falle zu locken und an ihre persönlichen Daten zu kommen. Eine entsprechende Warnung wurde jetzt von Konami herausgegeben.

Seit 15 Jahren warten Fans auf einen neuen Teil der beliebten „Silent Hill“-Reihe, doch mit „Silent Hill f“ wird die Wartezeit hoffentlich schon bald ein Ende finden. Vergangenen Monat gab Konami einen ersten Einblick in das kommende Survival-Horrorspiel, das die Spieler erstmals in der Geschichte der Serie nach Japan führen wird.

Die große Vorfreude der „Silent Hill“-Fans machen sich nun aber Betrüger zunutze, die gefälschte Beta-Einladungen für „Silent Hill f“ in sozialen Netzwerken verbreiten. Daher sah sich jetzt sogar Konami dazu veranlasst, eine offizielle Warnung herauszugeben.

Offizielle Warnung: Konami klärt über betrügerische Beta-Einladungen auf

Durch die fälschlichen Beta-Einladungen werden die Nutzer offenbar auf betrügerische Webseiten weitergeleitet, auf denen sich die für die angebliche Testphase anmelden und dabei ihre persönlichen Daten preisgeben sollen: „Es wurde bestätigt, dass es in sozialen Medien gefälschte Konten gibt, die Fake-Events bewerben, darunter geschlossene Beta-Tests für Silent Hill f, und Nutzer auf betrügerische Webseiten locken, um persönliche Informationen einzugeben.“

„Die Nutzung dieser gefälschten Webseiten kann zum Verlust persönlicher Informationen oder zu Betrug führen, daher bitten wir um Vorsicht“, heißt es in einem X-Beitrag des japanischen „Silent Hill“-Accounts. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass alle Informationen rund um „Silent Hill“ immer nur von der offiziellen Webseite oder dem offiziellen X-Account und nicht etwa über andere Kanäle.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Betrüger versuchen, die Vorfreude von Videospielern auszunutzen: Erst vor wenigen Tagen warnte auch CD Projekt RED vor gefälschten Beta-Einladungen für „The Witcher 4“. Auch hier sollten die Fans entsprechende Vorsicht walten lassen.

Japan der 60er-Jahre als Schauplatz des Horrors

„Silent Hill f“ führt Spieler in das Japan der 1960er Jahre, während sie die Rolle der Schülerin Shimizu Hinako übernehmen, die im abgelegenen Ort Ebisugaoka lebt. Als ihre Heimat jedoch eines Tages von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wird, verwandelt sich ihr Leben in einen regelrechten Albtraum und Überlebenskampf. Die Geschichte des Horrorspiels stammt aus der Feder des bekannten Autors Ryukishi07, der für seinen überaus düsteren Erzählstil bekannt ist.

Schon in den vergangenen Wochen deutete sich an, dass „Silent Hill f“ nichts für schwache Nerven sein wird. In Japan erhielt das Spiel die höchste Altersfreigabe, eine Premiere in der Serie, und die offizielle Webseite warnte detailliert vor den Inhalten. Wann der Titel erscheint, ist weiterhin unklar – ein Release-Termin wurde noch nicht verkündet. Angepeilt wird die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Meldungen zu Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren