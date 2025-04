The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Endlich offiziell – Enthüllung der RPG-Neuauflage steht bevor

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered:

Bethesda beendet die wochenlangen Spekulationen, Gerüchte und Leaks: Am morgigen Dienstag wird „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ im Rahmen eines Livestreams offiziell vorgestellt.

Die Gerüchte um eine Neuauflage von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ verdichteten sich in der vergangenen Woche fast täglich, nachdem sie erstmals in einem internen Bethesda-Dokument Erwähnung gefunden hatte. Ihren Höhepunkt erreichten die Spekulationen mit einem Leak vor wenigen Tagen, der nicht nur erste Screenshots, sondern auch den Titel „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ enthüllte.

Insider wie Gaming-Journalist Jeff Grubb waren überzeugt: Die Veröffentlichung des Rollenspiel-Klassikers stehe kurz bevor, der heutige Montag galt als möglicher Tag für einen überraschenden Release. Doch anstatt „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ direkt zu veröffentlichen, kündigte Bethesda nun stattdessen einen Livestream zur Enthüllung an.

Oblivion Remastered wird morgen offiziell vorgestellt

In einem knappen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) postete Bethesda lediglich ein Artwork mit einer riesigen römischen 4 und schrieb dazu: „Morgen, 11:00 Uhr EST“, während zusätzlich noch zwei Links zum offiziellen Twitch-Kanal und einem YouTube-Livestream mit dem Titel „Alles wird enthüllt“ enthielt.

Demnach wird „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ am morgigen Dienstag um 17 Uhr unserer Zeit endlich offiziell vorgestellt werden. Was genau Bethesda während des Streams präsentieren wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem stellt sich die Frage, ob das generalüberholte Rollenspiel im Anschluss auch direkt veröffentlicht wird. Den jüngsten Gerüchten zufolge scheint dieser Fall aber durchaus denkbar zu sein.

Verbesserte Grafik, modernisiertes Gameplay und alle DLCs?

Die Entwicklung von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ liegt in den Händen von Virtuos, einem Studio, das in der Vergangenheit oft als Support für große Marken tätig war und nun mit den Bethesda-Studios in Dallas und Rockville kooperiert. Mithilfe der Unreal Engine 5 wurde das Rollenspiel grafisch von Grund auf überarbeitet und bietet zudem auch inhaltliche Verbesserungen, um modernen Ansprüchen gerecht zu werden.

Gerüchten zufolge soll das Remaster neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“ enthalten. Eine Reihe kleinerer DLCs, darunter die berüchtigten Pferderüstungen, sollen das Komplettpaket abrunden. Erscheinen wird „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ für die PS5, Xbox Series X/S sowie den PC und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein.

