The Elder Scrolls 4 Remastered: Ist es heute so weit? Freischaltzeit & Downloadgröße aufgetaucht

The Elder Scrolls 4 Remastered:

Weiter geht es mit den Hinweisen auf den bevorstehenden Release von "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered". Dieses Mal ist es der Xbox-Support, der eine mögliche Freischaltzeit nennt und auf eine unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung hinweist.

Während sich die Verantwortlichen von Bethesda weiterhin bedeckt halten und sich zu den Gerüchten um ein Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ nicht äußern wollten, dürften die letzten Zweifel an einem bevorstehenden Shadow-Drop in den vergangenen Tagen endgültig ausgeräumt worden sein.

So tauchte die Rollenspiel-Neuauflage kürzlich nicht nur im Code der offiziellen Bethesda-Website auf. Zudem berichteten Nutzer davon, dass der Xbox-Support den 21. April 2025, also den heutigen Montag, als Releasetermin bestätigt habe. Aktuell rückt der Xbox-Support erneut in den Fokus.

Laut Nutzerberichten soll dieser auf Nachfrage sogar die Freischaltzeit von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ enthüllt haben. Demnach erfolgt die Freischaltung um 12 Uhr Eastern Time. Aufgrund der Zeitverschiebung wäre es hierzulande um 18 Uhr so weit. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Angaben des Supports zutreffen.

So viel freien Speicher solltet ihr reservieren

Ein weiterer kleiner Leak, der uns kurz vor der möglichen Veröffentlichung des Remasters erreichte, betrifft die Downloadgröße des Spiels. Diese soll für die PC-Version bei rund 121 Gigabyte liegen. Auf der PS5 und Xbox Series X/S dürfte sich der Speicherbedarf in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Bethesda bestätigte diese Angaben bislang nicht. Sollte sich das Gerücht um den Shadow-Drop am heutigen Montag bewahrheiten, sind wir in wenigen Stunden jedoch schlauer.

In der vergangenen Woche sprach der meist gut informierte Insider Lord Cognito vom „Iron Lords“-Podcast über die Inhalte des Remasters. Wie er von einer „zuverlässigen Quelle“ erfahren haben möchte, handelt es sich beim Remaster um ein Komplettpaket, das alle seinerzeit veröffentlichten DLCs enthält.

Soll heißen: Für Add-ons wie „Shivering Isles“ oder „Knights of the Nine“ bittet euch Bethesda nicht separat zur Kasse.

Remaster soll mit spielerischen Verbesserungen punkten

Für die Entwicklung des Remasters von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ ist wohl das Studio Virtuos verantwortlich, das zur Zeit mit Konami am Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ arbeitet. Einem Bericht aus dem Januar zufolge basiert das Remaster von „Oblivion“ auf der Unreal Engine 5 und wird nicht nur optisch umfassend überarbeitet.

Auch spielerisch sollen diverse Verbesserungen Einzug halten, um dem Klassiker den Weg in die Moderne zu ebnen. So soll etwa das Block-System im Remaster taktischer und direkter ausfallen.

Darüber hinaus ist von einem präziseren Bogenschießen – sowohl aus der First- als auch der Third-Person-Perspektive – die Rede. Ergänzt werden diese Änderungen offenbar durch neue audiovisuelle Hinweise beim Schleichen.

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ erscheint aller Voraussicht nach für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

