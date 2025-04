Tomb Raider Anniversary: Leak zeigt eingestelltes Remaster – Daran scheiterte das Projekt

Laut einem aktuellen Leak arbeiteten Crystal Dynamics und Virtuos zwischen 2019 und 2021 an einem Remaster zu "Tomb Raider: Anniversary". Der Leak zeigt eine modernisierte Version von Lara Croft und verrät, warum die Entwicklung der Neuauflage eingestellt wurde.

Vor ein paar Wochen tauchte auf Reddit ein Artwork zu einer überarbeiteten Version der „Tomb Raider“-Protagonistin Lara Croft auf. Nachdem das Bild schnell wieder gelöscht wurde, ist nun bekannt, aus welchem Projekt die modernisierte Version von Lara stammte.

Wie ein aktueller Leak zeigt, arbeiteten Crystal Dynamics und Virtuos Shanghai zwischen 2019 und 2021 an einem Remaster des ursprünglich 2007 veröffentlichten „Tomb Raider: Anniversary“. Neben Bildern des überarbeiteten Lara Croft-Modells umfasst der Leak auch Einblicke in die Entwicklung der Neuauflage.

Das Material stammt aus einem sogenannten „First Playable Build“ aus dem Juni 2019. Die besagten Bilder und weitere Details zum eingestellten Remaster von „Tomb Raider: Anniversary“ findet ihr hier.

Dieser Grund führte zum Aus des Remasters

„Dieser Drop enthält Bilder von Art-Assets aus dem eingestellten Tomb Raider: Anniversary Remaster (2019–2021). Dieses Remaster wurde von Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Virtuos Shanghai entwickelt. Zu dieser Zeit wurden die Spiele von Crystal Dynamics noch von Square Enix veröffentlicht“, heißt es im Leak.

Seinen Anfang nahm das Projekt mit dem Vorhaben, die PC-Version von „Tomb Raider: Anniversary“ auf die Xbox One und andere Plattformen zu portieren.

Kurz nach Beginn der Entwicklung kam es zu einer entscheidenden Designentscheidung. Beide Teams beschlossen, die Engine von „Tomb Raider: Anniversary“ mit der von „Rise of the Tomb Raider“ zu verschmelzen. Ziel war es, „Anniversary“ durch diese Maßnahme durch moderne Features erweitern zu können.

Allerdings führte die Kombination der beiden Engines zu technischen Problemen, die laut dem Leak letztlich zur Einstellung des Projekts führten.

Steht die Enthüllung des nächsten Tomb Raider-Abenteuers bevor?

Wie bekannt ist, arbeitet Crystal Dynamics bereits seit geraumer Zeit an einem neuen „Tomb Raider“-Projekt, bei dem Amazon Games als Publisher fungiert. Nachdem sich das Studio in der Vergangenheit mit konkreten Details vornehm zurückgehalten hat, könnten uns schon bald erste Informationen und Eindrücke zu Laras kommendem Abenteuer erwarten.

So berichtete der Videospieljournalist Daniel Camilo Anfang Februar, dass in diesem Jahr mehrere große Titel enthüllt werden sollen – darunter auch das neue „Tomb Raider“. In welchem Rahmen diese Präsentationen stattfinden werden, verriet der Journalist allerdings nicht.

Denkbar wäre beispielsweise eine Enthüllung auf dem Summer Game Fest 2025 im Juni.

