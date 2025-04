Days Gone Remastered: Barrierefreiheit im Fokus – So soll das Zombie-Abenteuer für jeden zugänglich sein

Days Gone Remastered:

„Days Gone Remastered“ will nicht nur mit verbesserter Grafik und neuen Inhalten überzeugen, sondern das Überleben in der Zombie-Apokalypse für alle Spieler auch deutlich zugänglicher gestalten. Dafür haben sich die Entwickler eine Reihe brandneuer Features für die Barrierefreiheit einfallen lassen.

In dieser Woche erscheint „Days Gone Remastered“ für die PS5, eine technisch verbesserte Version des Open-World-Actionspiels mit Deacon St. John in der Hauptrolle, das ursprünglich bereits im Jahr 2019 für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Doch die Neuauflage bietet mehr als nur verbesserte Grafik und zusätzliche Inhalte.

Um ein breiteres Publikum anzusprechen, auch jene, denen das Zombie-Abenteuer bisher entgangen ist, haben die Entwickler besonderen Wert auf die Barrierefreiheit gelegt und zahlreiche neue Features implementiert, die eine individuelle Anpassung des Spielerlebnisses ermöglichen. Diese Funktionen wurden nun im Detail vorgestellt.

Neue Audiohinweise erleichtern die Suche nach 240 Sammelobjekten

Auf visueller Ebene bietet „Days Gone Remastered“ die Möglichkeit, 11 verschiedene Untertitelfarben zu wählen – auch für die Sprechernamen. Zudem können Text- und Namen auch unterschiedliche Farben haben, während die Anpassungsmöglichkeiten für den Hintergrund der Untertitel ebenfalls erweitert wurden. Neu ist außerdem der „Starker Kontrast“-Modus, der sich ebenfalls vollständig anpassen lässt, um die Navigation und Sichtbarkeit im Spiel zu erleichtern.

„Days Gone Remastered“ wartet mit einem komplett überarbeiteten und verbesserten Audio-Mix auf, der um die BO-Sprachausgabe und Audiohinweise für Sammelobjekte erweitert wurde. Die Sprachausgabe liefert Audiobeschreibungen der Benutzeroberfläche und erleichtert so die Navigation. Die Audiohinweise für die 240 Sammelobjekte helfen mit markanten Klängen bei der Suche, die sich beim Nähern durch das haptische Feedback des DualSense verstärken.

Vollständig anpassbare Steuerung und Spielgeschwindigkeit

Doch die PS5-Neuauflage bietet nicht nur auf audiovisueller Ebene jede Menge Funktionen für die Barrierefreiheit, sondern auch mit Blick auf das Gameplay. So besteht ab sofort die Möglichkeit, die Tastenbelegungen für den DualSense-Controller vollständig zu verändern, um die Steuerung dem eigenen Spielstil anzupassen. Obendrein unterstützt „Days Gone Remastered“ auch den PlayStation-Access-Controller in vollem Umfang.

Spieler können zudem die Spielgeschwindigkeit in Schritten von 25, 50, 75 und 100 Prozent anpassen. Dies erweist sich besonders für Spieler als hilfreich, die in stressigen Spielmomenten, insbesondere in den Kämpfen gegen die riesigen Freaker-Horden, schnell überfordert sind.

Weitere Neuerungen umfassen die automatische Neuzentrierung der Kamera bei Angriffen, einen Regler für die Intensität der haptischen Vibration, ein anpassbares Sichtfeld sowie einen permanenten Mittelpunkt. Zudem wurde der automatische Abschluss von Quick-Time-Events verbessert und ist nun in allen Schwierigkeitsgraden aktivierbar – nicht mehr nur auf „Leicht“.

Erscheinen wird „Days Gone Remastered“ am 25. April 2025 für die PS5 und den PC – allerdings nur in digitaler Form. Die verbesserte Grafik soll den Entwicklern zufolge für einen deutlich realistischeren Look sorgen, während wie gewohnt verschiedene Grafikmodi zur Auswahl stehen. Zusätzliche Inhalte wie der neue „Horde Assault“-Modus sorgen zudem für frischen Wind.

Weitere Meldungen zu Days Gone.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren