Death Stranding 2: Kojima lädt zum Preview-Event – An diesem Tag startet die Info-Flut

„Death Stranding 2“ gehört wohl zu den meist erwarteten PS5-Spielen des Jahres, und der Release des nächsten Abenteuers von Sam Porter Bridges rückt näher. Nachdem der Release-Termin bekanntgegeben wurde und ein beeindruckender, zehnminütiger Trailer kürzlich umfangreiche Einblicke bot, stehen den Fans nun die nächsten Informationen zum Spiel bevor.

Hideo Kojima hat ausgewählte Medienvertreter in das Hauptquartier von Kojima Productions in der japanischen Hauptstadt geladen, wo sie „Death Stranding 2“ im Rahmen einer einwöchigen Vorschau-Veranstaltung ausführlich probespielen können. Wann das Preview-Embargo aufgehoben und die ersten Eindrücke veröffentlicht werden dürfen, wurde bereits kommuniziert.

Einwöchiges Vorschau-Event erlaubt umfangreiche Gameplay-Sessions

Wie die Kollegen von GamingBolt berichten, wurde unter anderem VGC in die Büros von Kojima eingeladen, um selbst Hand an „Death Stranding 2“ anzulegen. In einem Bluesky-Beitrag verriet das Magazin, wann mit den neuen Infos zum kommenden PS5-Abenteuer zu rechnen ist: „VGC spielt Death Stranding 2 bei Kojima Productions. Haltet Ausschau nach unserer Preview-Berichterstattung am 8. Mai.“

Und auch Dan Rykert von GameSpot und Giant Bomb ist aktuell bei Kojima Productions unterwegs: „Ich freue mich riesig, die Woche bei Kojima Productions in Tokio zu verbringen und jede Menge Death Stranding 2 zu spielen. Haltet am 8. Mai Ausschau nach meiner Vorschau auf GameSpot!“, schrieb er ebenfalls über den Kurznachrichtendienst Bluesky.

Auch Kinda Funny Games, Game Informer und Eurogamer wurden zum Preview-Event eingeladen. Der X-Account Genki zeigt zudem ein Gruppenfoto mit weiteren Fachpressevertretern, darunter auch Geoff Keighley. Und angesichts der für ein Vorschau-Event ungewöhnlich langen Zeitspanne von einer Woche können Fans ab dem 8. Mai wohl mit einer regelrechten Informationsflut zu „Death Stranding 2“ rechnen.

Entwicklung bereits zu 95 Prozent abgeschlossen

Hideo Kojima bestätigte erst kürzlich in der Radiosendung „Koji10“, dass die Entwicklung von „Death Stranding 2“ nahezu abgeschlossen sei und man bei etwa 95 Prozent stehe. Das Team scheint sich somit in den letzten Zügen zu befinden und nur noch Optimierungsarbeiten durchzuführen. Dem geplanten Release am 26. Juni 2025 für die PS5 dürfte somit nichts mehr im Wege stehen.

Käufer der 89,99 Euro teuren Digital Deluxe Edition, die auch zusätzliche In-Game-Boni enthält, können bereits zwei Tage früher ins Abenteuer starten. Auch die für 249,99 Euro erhältliche Collector’s Edition ermöglicht einen früheren Zugriff, sorgte aber zuletzt für Kritik, da sie trotz des hohen Preises keine Disk und kein Steelbook enthält. Darüber hinaus können Sammler auch zu einer ziemlich teuren Luxusuhr greifen, die im Spiel von Solid-Snake-Double Neil getragen wird.

Im Rahmen derselben Radiosendung gab Kojima kürzlich auch einen Ausblick auf die nächsten Projekte, die nach „Death Stranding 2“ für ihn und Kojima Productions anstehen: Zunächst ist das Horrorspiel „OD“ geplant, und danach wird die Phase 2 seines Studios mit dem Action-Spionage-Spiel „Physint“ beginnen.

