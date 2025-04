Devolver Digital: Das sind die meistverkauften Spiele des Indie-Publishers – und so geht es weiter

Der 2009 gegründete US-amerikanische Publisher Devolver Digital, bekannt geworden durch Reihen wie „Serious Sam“ und „Hotline Miami“, zählt heute zu den größten und einflussreichsten Herausgebern im Indie-Bereich. Zudem erfreut sich der Publisher dank seiner humorvollen und oft provokanten Markenidentität einer großen Beliebtheit bei den Spielern.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Devolver Digital zahlreiche von Spielern und Kritikern gefeierte Titel, darunter Highlights wie „The Talos Principle“, „Death’s Door“, „Cult of the Lamb“ und „Neva“. Im Rahmen einer Investorenpräsentation enthüllte der Publisher (via VGC) nun, welches dieser Spiele über die Jahre den größten Umsatz generieren konnte und somit der erfolgreichste Titel ist.

Cult of the Lamb ist Devolvers erfolgreichstes Spiel

Überraschenderweise steht auf dem ersten Rang ein noch relativ neues Spiel, das erst 2022 veröffentlicht wurde und nur einen Titel umfasst, aber dennoch mehr als 90 Millionen US-Dollar Umsatz generieren konnte: das Roguelike-Abenteuer „Cult of the Lamb“, entwickelt von Massive Monster. Auf dem zweiten Platz mit über 80 Millionen US-Dollar rangiert das 2016 veröffentlichte Sandbox-Survival-Spiel „Astroneer“ von Entwickler System Era Softwares.

Rang 3 beherbergt das altehrwürdige Strategie-Franchise „Stronghold“, das bereits 9 veröffentlichte Titel umfasst und mittlerweile für über 50 Millionen US-Dollar Umsatz sorgen konnte. Knapp dahinter, mit über 45 Millionen, folgt die „Serious Sam“-Reihe, die sogar auf insgesamt 11 Spiele kommt. Anbei folgt die vollständige Top 10.

Übersicht über die Top 10 der umsatzstärksten IPs von Devolver Digital:

Cult of the Lamb (Einnahmen von über 90 Millionen US-Dollar) Astroneer (über 80 Millionen US-Dollar) Stronghold (über 50 Millionen US-Dollar) Serious Sam (über 45 Millionen US-Dollar) Gungeon (über 40 Millionen US-Dollar) Shadow Warrior (über 35 Millionen US-Dollar) Hotline Miami (über 30 Millionen US-Dollar) The Talos Principle (über 20 Millionen US-Dollar) Reigns (über 20 Millionen US-Dollar) Gorn (über 20 Millionen US-Dollar)

So plant Devolver Digital die eigene Zukunft

Darüber hinaus enthüllte Devolver auch die eigenen Zukunftspläne und verwies darauf, dass für fünf der zehn Top-10-Franchises bereits Nachfolger angekündigt wurden. Außerdem befinden sich weitere Fortsetzungen „über gängige IPs hinweg, sowohl Erst- als auch Drittanbieter“, in Arbeit. Für die beiden erfolgreichsten Titel „Cult of the Lamb“ und „Astroneer“ sollen zudem weitere DLCs erscheinen.

Um das eigene Risiko zu minimieren, möchte man zukünftig seine durchschnittlichen Investitionen in Drittanbieter-Spiele reduzieren und stattdessen den Fokus auf kleinere Projekte mit hohem Erfolgspotenzial und der Option für kostenpflichtige DLCs legen. Auch die Entwicklung eigener Spiele soll verstärkt werden, um Zeit und Kosten zu optimieren.

Zudem gab Devolver bekannt, dass die Nintendo Switch mit über neun Millionen verkauften Spielen ihre bisher erfolgreichste Plattform ist. Folglich arbeitet das Unternehmen mit Nintendo an Titeln für die kommende Switch 2. Angekündigte Titel für 2025 und darüber hinaus sind die Spiele „Baby Steps“, „Enter the Gungeon 2“, „Skate Story“, „Tenjutsu“, „Forestrike“, „Monster Train 2“ und „Starseeker: Astroneer Expeditions“.

