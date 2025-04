Diablo 4: Mehr als nur saisonale Inhalte? Blizzard verschiebt mit Season 8 den Fokus 

Kommende Woche wird „Diablo 4“ in die mittlerweile achte Season starten, für die Entwickler Blizzard jedoch erstmals einen neuen Ansatz wählt. Wie die Verantwortlichen jetzt in einem Interview verraten haben, können sich die Spieler auf mehr als nur saisonale Inhalte freuen.

Am 29. April 2025 fällt in „Diablo 4“ der Startschuss für Season 8. Wie der Titel „Belials“ Wiederkunft bereits verrät, bringt die neue Saison einen der beliebtesten Bossgegner aus dem Franchise zurück: den Herrn der Lügen, Belial, aus „Diablo 3“. Ohnehin steht die neue Saison ganz im Zeichen der Obermotze, die allesamt überarbeitet und eine größere Herausforderung darstellen sollen.

Darüber hinaus werden sich die Spieler im Rahmen des Season auch die Mächte der Bosse aneignen können, um sie im Kampf gegen die Höllenhorden einzusetzen. Doch erstmals in der Geschichte von „Diablo 4“ will Blizzard nicht nur saisonale Inhalte liefern, sondern auch das grundlegende Spiel verbessern und „permanente Upgrades“ bieten.

Nachhaltige Entwicklung soll das Basisspiel aufwerten

Wie Deric Nunez, leitender Season-Designer, und Colin Finer, leitender Live-Gamedesigner, jetzt im Gespräch mit GamesRadar verraten haben, sei der neue Fokus, auch „die Grundlagen zu erweitern und zu verbessern“. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir Diablo weiterentwickeln und nicht unbedingt unsere ganze Energie auf unnötige Änderungen verwenden“, erklärte Finer. „Wir schauen uns bestehende Features wie Albtraum-Dungeons und Höllenhorden genau an und verbessern diese.“

Bisher brachte jede Saison lediglich eine neue, zeitlich begrenzte Questreihe ins Spiel, die am Ende wieder spurlos verschwand. Lediglich kleinere Verbesserungen, Optimierungen und Balancing-Änderungen blieben bestehen. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein: „Wir möchten wirklich sicherstellen, dass Diablo von Saison zu Saison nicht nur eine Menge cooler saisonaler Inhalte erhält, sondern dass wir das Spiel auch weiterentwickeln.“

Übermächtigen Builds soll es früher an den Kragen gehen

Ein weiteres Thema, das die Entwickler mit der neuen Saison deutlich früher in Angriff nehmen möchten, sind die übermächtigen Builds. Zuletzt hatte Blizzard meist erst mit dem Midseason-Update entsprechende Nerfs ins Spiel gebracht. Bis dahin hatten Spieler „all diese Arbeit investiert, und dann zerstören wir es im Midseason-Patch einfach. Das fühlte sich an, als hätten wir deinen Charakter irgendwie kaputt gemacht. Das gefiel uns nicht“, erklärte Finer im Interview mit GamesRadar.

Die Lösung: „Unser Ansatz für die Zukunft ist, dass wir in der ersten Woche, also zu Beginn der Saison, schnell reagieren, wenn wir Dinge sehen, die einfach zu übermächtig sind und das Spiel komplett zerstören. Wir ersticken das im Keim, bevor man wochenlang an diesem Charakter arbeitet … unser Ansatz ist, feiner zu sein, um den Fortschrittsprozess befriedigender und die Machtfantasie, sobald man sie realisiert, viel befriedigender zu gestalten.“

Dennoch sollen starke Builds nicht aus dem Spiel verschwinden, wie Finer klarstellte: „Wir wollen unbedingt mächtige Builds, aber ich denke, es geht darum, den idealen Punkt zu finden. Wir finden es völlig in Ordnung und cool, […] aber wir denken nicht, dass es so einfach sein sollte, dass man in Torment 1 geht, einen einzigartigen Gegenstand anlegt und das Spiel dann trivial ist … in Saison 8 ändern wir unsere Balance-Philosophie ein wenig.“

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren