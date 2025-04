Minecraft: Milliarden-Dollar-Marke in Sichtweite – Einspielergebnis beeindruckt

Die Adaption von “Minecraft” auf die Kinoleinwand sorgt weiterhin für Besucherströme. In einem bislang noch jungen Kinojahr markiert der Film eine der erfolgreichsten Produktionen. Im Bereich der Videospielverfilmungen könnte sich gar eine langfristige Messlatte etablieren.

Unter der Regie von Jared Hess, bekannt durch “Napoleon Dynamite”, startete “Ein Minecraft-Film” Anfang April rekordverdächtig. Mit dem dritten Wochenende kommt der Streifen nun auf ein Einspielergebnis von über 720 Millionen US-Dollar – davon 345 Millionen US-Dollar in den USA und weitere 375 Millionen US-Dollar international.

Laut Branchenschätzungen lag die Gewinnschwelle des Films bei einem Einspielergebnis von rund 375 Millionen US-Dollar. Diese Grenze wurde längst überschritten, sodass “Ein Minecraft-Film” schon kurz nach dem Kinostart ein kommerzieller Erfolg ist.

Bald ein Milliarden-Dollar-Film?

Die bisherigen Einnahmen machen “Ein Minecraft-Film” zum ersten Hollywood-Streifen des Jahres 2025, der die Marke von 700 Millionen US-Dollar überschreiten konnte. Im globalen Vergleich liegt der Film derzeit auf Platz zwei der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres, direkt hinter der chinesischen Produktion “Ne Zha 2”, die weltweit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar einspielte.

Auch rückblickend läuft es für die „Minecraft“-Adaption: Weniger als 30 Filme der 2020er Jahre überschritten bislang die Marke von 700 Millionen US-Dollar. Dazu zählen Titel wie “Spider-Man: No Way Home”, “Oppenheimer” oder “Top Gun: Maverick”. Das aktuelle Einspielergebnis macht es sehr wahrscheinlich, dass “Ein Minecraft-Film” mittelfristig in die Riege der umsatzstärksten Filme des Jahrzehnts aufsteigen wird.

Mit Blick auf den bisherigen Verlauf ist ein weltweites Einspielergebnis von einer Milliarde US-Dollar realistisch – ein Ergebnis, das bisher nur wenige Film erreicht haben. Dazu gehören etwa die „Avatar“-Filme aus den Jahren 2009 und 2022 sowie „Titanic“ und „Avengers: Endgame“.

Ein weiteres Mitglied im Milliarden-Klub: “The Super Mario Bros. Movie” kam 2023 auf ein Gesamtresultat von rund 1,36 Milliarden US-Dollar. Um diesen Rekord zu brechen, müsste “Ein Minecraft-Film” noch einmal eine ordentliche Schippe obendrauf legen.

„Ein Minecraft-Film“ ist eine Live-Action-Fantasy-Komödie, die am 3. April 2025 in die deutschen Kinos kam. Er erzählt von vier Leuten, die durch ein Portal in die „Minecraft“-Welt gezogen werden und dort mithilfe des Baumeisters Steve (Jack Black) gegen Bedrohungen wie Piglins und Zombies kämpfen, um zurückzukehren.

