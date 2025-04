Monster Hunter Wilds: Neue Quests und Belohnungen – Fest der Eintracht: Blütentanz beginnt

Capcom lässt den Frühling ein und lädt zu einem neuen Event in "Monster Hunter Wilds". Es locken neue Quests sowie eine ganze Reihe an Belohnungen.

In dem am 28. Februar erschienenen „Monster Hunter Wilds“ hält der Frühling Einzug. Wie die Entwickler von Capcom nun ankündigten, beginnt in dem Spiel bald das Event „Fest der Eintracht: Blütentanz“.

Vom Mittwoch, den 23. April, bis zum Mittwoch, den 7. Mai, erstrahlt die Große Stätte in einem besonderen Glanz. Auch warten neue Quests, Mahlzeiten sowie weitere Belohnungen auf die Spieler. Für sämtliche Event-Inhalte müssen die Spieler allerdings auch die Große Stätte freigeschaltet haben.

Das erwartet euch beim Frühlings-Event

Während des Event-Zeitraums gibt es einen weiteren Anmeldebonus. Durch diesen erhalten die Spieler exklusive Materialien, um nicht nur das Sakuratide-α-Rüstungsset für ihren eigenen Jäger herzustellen. Auch die felynen Begleiter erhalten mit der Felyne-Papiermaché-α-Palico-Ausrüstung ein neues Aussehen.

Darüber hinaus wird während des „Fest der Eintracht: Blütentanz“ auch die Ausbeute der normalen Login-Boni erhöht. Legen die Spieler dazu noch die Sakuratide-α-Rüstung an, erhalten sie weitere zusätzlichen Belohnungen.

Außerdem erhalten die Spieler während des Events weitere exklusive Objekte geschenkt. Darunter sind unter anderem eine Saikrii-Dekoration, Anhänger, Gesten, Hintergrundmusik, Gegenstände für das Jägerprofil sowie Items zur Anpassung des Feldlagers.

Neue und wiederkehrende Event-Quests

Die Spieler von „Monster Hunter Wilds“ können sich auf gleich zwei neue Event-Quests freuen. Es warten die Aufgaben „Töchter der Carabosse“ sowie „Das wirkt bei mir nicht“. Dazu wird ein Großteil der vergangenen Event-Quests erneut verfügbar gemacht. So könnt ihr Aufgaben nachholen, die ihr womöglich verpasst habt.

Außerdem habt ihr erneut die Chance, einen kampfgehärteten Rey Dau zu Gesicht zu bekommen. Das Viech lauert ab dem 30. April in einer zeitlich begrenzten Event-Quest sowie ab dem 7. Mai in einer kostenlosen Herausforderungs-Quest. Allerdings sollten Jäger mindestens HR 50 sein, um sich diesem Monster zu stellen.

Die beliebte Alma bekommt während des Events einen Frühlingsblüten-Kimono verpasst. Um dieses Outfit auch nach dem „Fest der Eintracht“ zu behalten, müssen die Spieler allerdings ein paar Euro locker machen. Ab dem 23. April bietet Capcom das Outfit einzeln oder in dem Blossomdance-DLC-Paket als kostenpflichtigen Download an.

