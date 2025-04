NieR Automata: Nächster Verkaufsrekord in Reichweite – Macher sprechen über die Zukunft 

„NieR: Automata“ setzt seinen Erfolgskurs fort und steht kurz vor dem nächsten großen Verkaufsmeilenstein. Darüber sprachen die Entwickler, darunter auch Schöpfer Yoko Taro und Yosuke Saito, jetzt in einem Interview anlässlich des 15-jährigen Jubiläums und wagten auch einen Blick in die Zukunft.

Die „NieR“-Reihe feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag, doch zur Enttäuschung vieler Fans kündigte Square Enix kein neues Spiel an, sodass das 2017 veröffentlichte „NieR Automata“ auch weiterhin der aktuellste Ableger des beliebten Franchise bleibt. Doch das Action-Rollenspiel erfreut sich auch nach wie vor großer Beliebtheit.

Das untermauern auch die aktuellen Verkaufszahlen, die von den Entwicklern, darunter auch de beiden Schöpfern Yoko Taro und Yosuke Saito, jetzt in einem Interview thematisiert wurden. In dem Gespräch räumten sie ein, den enormen Erfolg des Spiels, das kürzlich von Ex-PlayStation-Manager Shuhei Yoshida zum Retter der japanischen Spieleindustrie ernannt wurde, selbst nicht erwartet zu haben – und äußerten sich auch zur Zukunft der Marke.

NieR: Automata steht kurz vor 10 Millionen Verkäufen

„NieR: Automata“ erreichte den letzten Verkaufsmeilenstein von 9 Millionen Einheiten im vergangenen Dezember. Im Februar 2024 lag die Zahl noch bei 8 Millionen. Nun steht das Spiel kurz davor, den nächsten Verkaufsrekord zu erreichen und die 10-Millionen-Marke zu knacken, wobei sowohl weltweite Auslieferungen als auch digitale Verkäufe des Action-Rollenspiels berücksichtigt sind.

Schöpfer Yoko Taro gestand im Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via TwistedVoxel), dass er mit einem Flop gerechnet und einen solchen Erfolg nie erwartet hätte. Er betonte, dass er und sein Team während der Entwicklung stets ihr Bestes gaben, aber mit einer so positiven weltweiten Resonanz niemals gerechnet hätten.

Auch Yosuke Saito räumte ein, dass es intern zunächst große Bedenken gab und er den Glauben an das Projekt wiederholt verteidigen musste. Letztendlich sorgte die spielbare Demo für einen Umschwung, da sie das Kampfgefühl und die Welt besser vermittelte als jeder Trailer oder jede Pressemitteilung. Besonders die Musik trug zur Identität des Spiels bei, und laut Keiichi Okabe betonten viele Fans die emotionale Wirkung des Soundtracks.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Doch wie sieht die Zukunft von „NieR“ aus? Die Macher wissen um den jahrelangen Wunsch der Fans nach einem neuen Spiel. Yoko Taro erklärte im Gespräch jedoch, er habe stets geglaubt, der aktuelle Teil sei der letzte gewesen – und plötzlich entstehe doch irgendwie ein neues Projekt. Er wolle nicht zu weit in die Zukunft blicken und sich daher nicht festlegen: Mehr sei möglich, aber auch das Gegenteil.

In der Vergangenheit hatten die Entwickler aber bereits mehrfach ihr Interesse an einem neuen „NieR“ bekundet. Zuletzt äußerte sich Saito im vergangenen Dezember und verriet, dass man die „Erwartungen der Fans gehört“ habe. Aktuell arbeiten er und Taro jedoch an einem anderen Projekt mit höherer Priorität. Zudem ist Saito mit den Arbeiten an „Dragon Quest 12“ beschäftigt. Dennoch sollte es früher oder später – auch wegen des anhaltenden Erfolgs von „NieR: Automata“ – wohl zu einem neuen Spiel kommen.

