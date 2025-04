PS5: Physische Verkäufe weiterhin rückläufig – Exklusiv-Hit stellt sich dem Trend entgegen

Sowohl in Nordamerika als auch in Europa gingen die Verkaufszahlen physisch verpackter Spiele in den letzten Jahren auf allen Plattformen stetig zurück. Der Anteil digital verkaufter Spiele hingegen stieg kontinuierlich an.

Wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz berichtet, setzte sich dieser Trend auch im vergangenen Jahr nahtlos fort. In Großbritannien sanken die Verkaufszahlen physisch verpackter Videospiele im Jahr 2024 um 26 Prozent. Der Umsatz ging sogar um 36 Prozent zurück. Europaweit schrumpfte der Markt für physische Spiele laut Erhebungen von Games Sales Data um 22 Prozent.

Auch 2025 brachte keine Besserung. Ganz im Gegenteil: Die britischen Verkaufszahlen physischer Spiele gingen im ersten Quartal des Jahres um weitere 30 Prozent zurück. Dabei ist der Rückgang bei den Verkäufen von Videospielkonsolen noch nicht einmal berücksichtigt.

Die Switch dominierte im Einzelhandel

Zur wichtigsten Plattform im Einzelhandel entwickelte sich in den vergangenen Jahren die Nintendo Switch. Bis zuletzt entfielen rund 80 Prozent aller auf der Switch verkauften Spiele auf physische Fassungen. Laut Dring war auf der Switch in den letzten Jahren kein spürbarer Anstieg bei digital verkauften Spielen zu erkennen.

Ein anderes Bild zeigt sich bei der PS5: Wurden 2023 noch 55 Prozent der PS5-Spiele in Europa digital verkauft, waren es 2024 bereits 64 Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass hierbei lediglich Spiele berücksichtigt wurden, die sowohl physisch als auch digital erschienen sind.

Würde man rein digital veröffentlichte Titel hinzurechnen, läge der Anteil der digitalen Verkäufe noch höher.

„Das liegt aber eher an der Art der veröffentlichten Spiele“, wurde zu den Zahlen ergänzt. „Online-Action-Shooter verkaufen sich in Download-Stores meist besonders gut. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr über 80 Prozent der Verkäufe von Warhammer 40.000: Space Marine 2 in Großbritannien über digitale Stores abgewickelt.“

Bei „Helldivers 2“ lag dieser Wert in Großbritannien sogar bei 90 Prozent. Ein Exklusivtitel, der sich diesem Trend auf der PS5 zuletzt entgegenstellte, ist Astro Bot. Hier machten physisch verkaufte Spiele in Großbritannien 55 Prozent aller Verkäufe aus – in ganz Europa waren es sogar 60 Prozent.

Retail-Verkäufe in UK gehen auf allen Plattformen zurück

Abschließend ging Dring auf die Entwicklung des britischen Videospielmarkts im Jahr 2024 ein, in dem alle Konsolen mit rückläufigen physischen Verkäufen zu kämpfen hatten. Eine Entwicklung, die unter anderem auf den wachsenden Anteil digital verkaufter Spiele bei großen Marken zurückzuführen sei.

„EA Sports FC 25 war in Europa zu 62 Prozent digital, während EA Sports FC 24 im Jahr zuvor zu 55 Prozent digital war. Das ist mit Abstand die größte Veränderung, die wir je beobachtet haben“, hieß es weiter.

„F1 24 war im vergangenen Jahr in Europa zu 70 Prozent digital, F1 23 zu 69 Prozent. WWE 2K24 lag bei 64 Prozent, WWE 2K23 bei 61 Prozent.“

Die Zahl der verkauften PS5-Box-Versionen in Großbritannien sank im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 800.000 Einheiten, die der physischen PS4-Spiele um 600.000. Bei der Xbox gingen die Zahlen um über 300.000 zurück.

Den größten Rückgang verzeichnete jedoch die Switch: Im britischen Einzelhandel sank die Zahl der physisch verkauften Switch-Spiele im Jahr 2024 um 1,8 Millionen Einheiten – mehr als der Rückgang bei PlayStation und Xbox zusammen.

Weitere Meldungen zu Astro Bot, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren