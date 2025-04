The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remaster endlich vorgestellt – Termin, Inhalte und Editionen

The Elder Scrolls 4 Oblivion:

Am Abend stellte Bethesda "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" ausführlich vor. Wir haben die wichtigsten Details zur Rollenspiel-Auflage für euch zusammengefasst.

Nach monatelangen Gerüchten hat Bethesda das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in dieser Woche endlich offiziell angekündigt. In einem Livestream stellte der Publisher die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers heute ausführlich vor.

Die Frage, die den meisten Spielern auf den Nägeln brennen dürfte: Wann erscheint das Remaster? Erfreulicherweise müssen sich Spieler nicht mehr allzu lange gedulden: Wie Bethesda im Rahmen der Enthüllung bekannt gab, erscheint „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ am heutigen Dienstag, den 22. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Bethesda bestätigte außerdem, dass das Remaster in Form eines Komplettpakets angeboten wird und beide Story-Erweiterungen beinhaltet. Für die damals kostenpflichtigen Zusatzinhalte werden Spieler also nicht noch einmal zur Kasse gebeten.

Zwei Erweiterungen und spielerische Verbesserungen

Zu den Add-ons gehörte „Knights of the Nine“, in dem ihr euch auf die Suche nach den heiligen Relikten der göttlichen Kreuzritter begebt. Eure Aufgabe besteht darin, den Ruhm der Neun wiederherstellen.

Die zweite große Erweiterung, „Shivering Isles“, entführt euch in die verrückte Welt von Sheogoraths Oblivion-Ebene. Dort erwarten euch neue Gegner, Ausrüstung und Geheimnisse. Neben sämtlichen Originalinhalten verspricht das Remaster auch spielerische Verbesserungen.

Wie bereits Anfang des Jahres angedeutet, haben die Entwickler von Virtuos unter anderem das Kampfsystem und die Benutzeroberfläche überarbeitet. Ziel ist es, das Spielerlebnis an heutige Standards anzupassen und es sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger attraktiv zu gestalten.

Bei der Überarbeitung des Kampfsystems griffen die Entwickler unter anderem auf Features und Stärken von „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ zurück. Auch das Blocksystem und das allgemeine Treffer-Feedback wurden im Rahmen des Remasters optimiert.

Unreal Engine 5 lässt Oblivion in neuem Glanz erstrahlen

Im grafischen Bereich macht das Remaster natürlich ebenfalls einen großen Sprung nach vorne. Das Team von Virtuos nutzt laut eigenen Angaben alle technischen Funktionen der Unreal Engine 5, um für eine stimmige Grafik zu sorgen.

Versprochen werden eine atmosphärische Ausleuchtung der Spielwelt, überarbeitete Charakter- und Gegner-Modelle sowie optimierte Dialoge, die nun endlich lippensynchron ausfallen sollen.

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ erscheint in zwei Versionen. Neben der obligatorischen Standard-Edition für 54,99 Euro wartet eine digitale Deluxe-Edition (64,99 Euro) mit den folgenden Inhalten.

Digitales Hauptspiel

Einzigartige digitale Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstung und -Waffen sowie Pferderüstungssets

Digitales Artbook und Soundtrack-App

Storyerweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“

Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Erweiterung „Fighter’s Stronghold“, „Spell Tome Treasures“, „Vile Lair“, „Mehrune’s Razor“, „The Thieves Den“, „Wizard’s Tower“, „Orrery“ und „Horse Armor Pack“

