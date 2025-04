The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: FAQ zu Editionen, Sprachausgabe, PC-Systemanforderungen, DLCs und mehr

Nach jahrelangen Spekulationen und Leaks hat Bethesda die überarbeitete Fassung des 2006 erschienenen Rollenspiels offiziell angekündigt und zugleich veröffentlicht. Die neue Version des Klassikers erschien unter dem Titel “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” und richtet sich an langjährige Fans ebenso wie an Neueinsteiger. Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Informationen zur Rückkehr:

Was ist The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered?

Bei “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” handelt es sich um eine grafisch und technisch überarbeitete Version des Rollenspiels von 2006. Entwickelt wurde das Remaster in Zusammenarbeit mit dem Studio Virtuos. Es basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet modernisierte Grafik, überarbeitetes Gameplay und zahlreiche Verbesserungen bei Benutzeroberfläche und Spielmechanik.

Was wurde technisch überarbeitet?

Die Neuauflage basiert auf der Unreal Engine 5 und enthält:

4K-Auflösung bei 60 FPS

Unterstützung für die PS5 Pro

Neue Texturen, Charaktermodelle und Animationen

Verbesserte Licht- und Wettereffekte

Überarbeitete Tageszeiten und Umgebung

Gameplay-Verbesserungen beinhalten unter anderem:

Überarbeitetes Kampfsystem mit optimiertem Treffer-Feedback

Verbesserte Benutzeroberfläche, Menüstruktur und Karte

Modernisiertes Levelsystem

Zusätzliche automatische Speicherpunkte

Überarbeitete Kamera (First- und Third-Person)

Verbesserte Barrierefreiheit

Auf welchen Plattformen ist das Remaster verfügbar?

Das Spiel ist seit dem heutigen 22. April 2025 erhältlich für:

PC (Steam, Microsoft Store)

(Steam, Microsoft Store) PlayStation 5 (PlayStation-Store)

(PlayStation-Store) Xbox Series X/S (Microsoft Store)

Es ist außerdem seit Release im Xbox Game Pass enthalten und unterstützt Xbox Play Anywhere (Cross Progression und Cross Entitlement).

Welche Editionen gibt es und was kosten sie?

Spieler können sich zischen zwei Versionen entscheiden, darunter:

Hauptspiel

Story-Erweiterungen: Shivering Isles Knights of the Nine

Zusatzinhalte: Fighter’s Stronghold, Spell Tome Treasures Vile Lair Mehrune’s Razor The Thieves Den Wizard’s Tower Orrery Horse Armor Pack



Die Erweiterung “Shivering Isles” führt Spieler in die chaotische Dimension des Daedrafürsten Sheogorath, wo sie eine geteilte Welt aus Wahnsinn und Ordnung erkunden und neue Gegner, Quests sowie Ausrüstungsgegenstände entdecken. “Knights of the Nine” hingegen konzentriert sich auf eine heilige Ritterorden-Questreihe, in der Spieler göttliche Artefakte sammeln, um das Reich gegen eine uralte Bedrohung zu verteidigen.

Alle Inhalte der Standard-Edition

Zusätzliche Quests und Ausrüstung: Rüstungs- und Waffensets: Akatosh & Mehrunes Dagon Horse Armor Packs (Order & Cataclysm)

Digitales Artbook

Soundtrack-App

Wer zunächst die Standardversion erwirbt und sich später für die Deluxe-Version entscheidet, kann zum Preis von 9,99 Euro aufrüsten. Hierfür gibt es ein „Deluxe Edition-Upgrade“.

Käufer der Deluxe-Edition zahlen mehr, bekommen aber auch mehr.

Welche Bedeutung hat der Horse-Armor-DLC?

Das “Horse Armor Pack” (Pferderüstungsset) war einer der ersten rein kosmetischen, kostenpflichtigen Inhalte im Gaming-Bereich und gilt als Ursprung moderner DLC-Modelle. Im Remaster ist es enthalten – in der Standard-Edition als Bestandteil des Basispakets, in erweiterter Form (mit zusätzlichen Designs) in der Deluxe-Edition.

Gibt es eine deutsche Sprachausgabe?

Nein. Die Neuauflage enthält zwar deutsche Texte und Untertitel, jedoch keine deutsche Synchronisation. Die Vertonung erfolgt ausschließlich in englischer Sprache.

Wie groß ist der Download auf PS5?

Das Remaster ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar und benötigt 120 GB Speicherplatz. Aufgrund der Dateigröße kann es erforderlich sein, vorhandene Inhalte zu löschen, um ausreichend Platz für den Download und die Installation zu schaffen.

Begeistert sind die Spieler offenbar dennoch. Basierend auf rund 1.500 Sternen liegt der PSN-Score bereits bei einem überragenden Wert von 4,98 von fünf möglichen Sternen. Ob die Leute in der Zwischenzeit schon viel vom Spiel gesehen haben, ist allerdings fraglich.

Gibt es Trophäen in Oblivion Remastered auf PS5?

Mit der Veröffentlichung von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ für die PlayStation 5 können Trophäen im Spiel freigeschaltet werden – ein Feature, das es in der ursprünglichen PS3-Version nicht gab. Das Remaster enthält 61 Trophäen (51 aus dem Hauptspiel und 10 aus dem „Shivering Isles“-DLC).

Die Trophäen orientieren sich an den Erfolgen der Xbox-Version und decken viele beliebte Nebenquests ab, darunter Gildenaufstiege und Arena-Kämpfe.

Welche Systemanforderungen gelten für PC-Spieler?

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 125 GB verfügbar

Empfohlene Spezifikationen:

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5-10600K

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800XT / NVIDIA RTX 2080

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 125 GB verfügbar

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon euer Exemplar von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ geschnappt und stampft durch die mittelalterliche Rollenspielwelt?

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren