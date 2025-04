The First Descendant: Umfangreiches April-Update überarbeitet Einstieg, erweitert Story und lockt neue wie alte Spieler

The First Descendant:

Mit „The First Descendant“ veröffentlichte Nexon im Juli des vergangenen Jahres einen neuen Free-to-Play-Shooter, der mit einem tiefgreifenden Loot-System, koordiniertem Koop-Gameplay und der visuellen Pracht der Unreal Engine 5 auf sich aufmerksam machte. Die Fachpresse zeigte sich jedoch wenig begeistert: Der Metascore erreichte lediglich 57 Punkte, und auch die User-Bewertungen sind kaum höher.

Dennoch konnte „The First Descendant“ bereits in den ersten sieben Tagen 10 Millionen Spieler verzeichnen und hat auch weiterhin seine Fans, während Entwickler Nexon kontinuierlich für frischen Wind sorgt. So steht ab sofort das große April-Update zum Download bereit, das Staffel 2 Episode 2 einleitet und den perfekten Zeitpunkt für einen Neueinstieg oder die Rückkehr in das Loot-Spektakel bietet.

Staffel 2 Episode 2 bietet Inhalte für neue und alte Spieler

Das neue Update spendiert „The First Descendant“ eine Reihe neuer Guide-Quests, um den Einstieg zu erleichtern und auch die Hauptquest wurde vereinfacht. Erfahrene Spieler können hingegen dank einer Story-Erweiterung mehr über die Geschichte des Fan-Favoriten Blair erfahren, der außerdem auch eine neue mächtige Fähigkeit bekommen hat.

Wer eine neue Herausforderung sucht, kann sich im neuen „Void Erosion“-Challenge-Modus versuchen, der allen Spielern offen steht, die die normale Variante auf Stufe 30 abgeschlossen haben. Insgesamt warten fünf neue Ebenen mit einzigartigen Belohnungen nach jeder Stufe. Am Ende der Episode winken zudem Ehrenbelohnungen für die Top 100 Spieler jedes Descendants.

Das Update bietet zudem weitere In-Game-Events wie „Ingris Guardian Blair“ und „Weekly Fire Support“. Bis zum 12. Juni besteht obendrein die Möglichkeit, Skins für Ultimate Bunny oder Haley zu verdienen. Abschließend enthält die Aktualisierung wie gewohnt zahlreiche Verbesserungen sowie ein neues Abzeichen-System und neue externe Komponenten.

Bereits im nächsten Monat erscheint das umfangreiche Mai-Update für „The First Descendant“, das unter anderem das langersehnte Dynamic-Motion-Feature einführt. Spieler dürfen sich zudem auf neue Skins, Verbesserungen des Party-Findungssystems, neue Sticker- und Rahmenfunktionen im Fotomodus sowie diverse andere Optimierungen freuen. Ein erster Ausblick auf das Update und Season 3 wird am 11. Mai um 18 Uhr im Rahmen der PAX East 2025 gewährt.

Bereits im letzten Monat informierte Nexon darüber, dass der Support für „The First Descendant“ auf der PS4 und Xbox One eingestellt wird. Ab dem 19. Juni 2025 ist der Loot-Shooter auf diesen Plattformen nicht mehr verfügbar. Die Entscheidung begründeten die Verantwortlichen mit den steigenden Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Wartung für ältere Konsolen, weshalb man sich künftig auf größere Updates und neue Features für leistungsstärkere Systeme konzentrieren wolle.

