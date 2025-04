The Last of Us Season 2: So geht es nach kontroverser Szene in Episode 3 weiter – Trailer-Vorschau

The Last of Us Season 2:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ schreitet mit großen Schritten voran. Die jüngste Vorschau liefert erste Einblicke in die kommenden Entwicklungen von Episode 3.

Die zweite Season der Mitte April gestarteten HBO-Serie “The Last of Us” hat die zweite Episode hinter sich, was die Blicke auf die dritte Episode richten lässt. Für neugierige Zuschauer hält HBO eine Video-Vorschau parat, die anhand einiger Schnipsel verrät, wie es Ende der Woche – bzw. in Deutschland am Montag – weitergeht.

Achtung: Unterhalb des Trailers enthält der Artikel Spoiler.

Episode 3: Video gewährt erste Einblicke

Die dritte Folge mit dem Titel “Something’s Got a Hold on Me” wird hierzulande am 28. April 2025 veröffentlicht. Der dazugehörige Teaser deutet auf eine Phase der Neuorientierung hin, nachdem zentrale Figuren vor neue emotionale und narrative Herausforderungen gestellt wurden.

Inhaltlich knüpft die dritte Episode unmittelbar an die dramatischen Ereignisse aus Jackson an, die nachfolgend beschrieben werden. Daher nochmals eine Spoiler-Warnung.

Der neue Fokus auf Ellie und neue Charaktere

In der zweiten Folge der neuen Staffel von „The Last of Us“ kam es zum Tod von Joel, der Abbys Rache zum Opfer fiel. Aufgrund der Adaption von „Part 2“ des zugrundeliegenden Videospiels ist es keine Überraschung. Allerdings wichen die Macher bei der Darstellung und der Erklärung der Motivation von der Videospielvorlage ab.

Der Tod von Joel stellt einen zentralen Wendepunkt dar und markiert den Beginn von Ellies persönlichem Feldzug. Im Fokus der kommenden Folgen steht daher die von Bella Ramsey verkörperte Figur, die den Verlust Joels verarbeitet und einen eigenen Weg einschlägt. Der Tod ihres Ziehvaters wird zum Antrieb ihrer weiteren Reise.

Im weiteren Verlauf von „The Last of Us: Staffel 2“ treten auch andere Figuren verstärkt in den Vordergrund. Zu den neu eingeführten Charakteren zählen Dina, dargestellt von Isabela Merced, und Jesse, gespielt von Young Mazino. Beide begleiten Ellie auf ihrem Weg.

Catherine O’Hara übernimmt die Rolle von Gails, Joels Therapeutin, die mit einer zynischen Haltung einen Kontrapunkt zu den übrigen Figuren setzt. Zusammen mit wiederkehrenden Charakteren wie Tommy (Gabriel Luna) und Maria (Rutina Wesley) ergeben sich neue Dynamiken.

Pedro Pascal äußert sich

Joels Tod, inszeniert durch einen brutalen Angriff mit einem Golfschläger, basiert auf einem der kontroversesten Momente aus „The Last of Us Part 2“. Schauspieler Pedro Pascal äußerte sich dazu gegenüber Entertainment Weekly humorvoll und erklärte, dass ihm dieser Handlungsverlauf von Beginn an bekannt war: „Das war Teil der Abmachung. Sie sagten: Keine Sorge, du wirst sterben. Und ich sagte: Okay, ich nehme es!“

Pascal weiter: „Ich denke einfach, dass die Serie auf sehr spezifischem Quellenmaterial basiert, und deshalb war es immer Teil der Vorstellung, dass wir in Staffel 1 voll durchstarten, 11-12 Monate in Alberta drehen und dann in der zweiten Staffel eine völlig andere Form annehmen würden. Und das ist der Grund, warum es so war.“

Pascal verglich die Szene ironisch mit seinem früheren Serientod in „Game of Thrones“, bei dem seine Figur Oberyn Martell auf ähnlich drastische Weise ums Leben kam: „Ich glaube, es konkurriert mit Game of Thrones. Das muss es auch. Ich liebe den Golfclub. Ich werde mit Golf anfangen.“

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ besteht insgesamt aus sieben Episoden. Nach der Veröffentlichung von Folge 3 stehen somit noch vier weitere Folgen aus. Die Serie ist in Deutschland exklusiv bei Sky und WOW verfügbar, in den USA läuft sie parallel auf HBO und Max.

