The Last of Us Staffel 2: Zu brutal? Regisseur spricht über die wohl bekannteste und schockierendste Szene

Die aktuelle Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ präsentierte die wohl bekannteste und schockierendste Szene der Vorlage, die im Vergleich zum Spiel jedoch weniger brutal inszeniert wurde. Regisseur Mark Mylod erläuterte die Gründe für diesen Ansatz nun in einem Interview.

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „The Last of Us“ feierte in der vergangenen Woche ihren Auftakt, wobei die erste Episode einige Abweichungen von der Videospielvorlage zeigte. Dennoch tat dies dem Erfolg keinen Abbruch: Mit 5,3 Millionen Zuschauern in den USA verzeichnete die neue Staffel einen Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zum Start der ersten Staffel.

Diese Woche folgte die zweite Episode, die die wohl bekannteste und schockierendste Szene aus „The Last of Us Part 2“ zeigte. Im Vergleich zum Original wurde dieser Moment jedoch deutlich abgeschwächt und weniger brutal inszeniert. Die Gründe hierfür erläuterte Regisseur Mark Mylod kürzlich in einem Interview. Aber auch für Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever war die Szene aufgrund eines persönlichen Ereignisses alles andere als einfach.

Spoilerhinweis: Die folgenden Abschnitte enthalten Details zur zweiten Episode der zweiten Staffel von „The Last of Us“. Lesen auf eigene Gefahr!

Macher wollten „offene Folter vermeiden“

Wie Mylod im Gespräch mit The Hollywood Reporter erläuterte, habe man die Darstellung der Gewalt in der Szene von Joels Tod im Vergleich zum Videospiel bewusst reduziert, um eine „offene Folter zu vermeiden“. Wie der Regisseur erklärte, habe er „kein großes Interesse daran, Gewalt an sich zu zeigen“. Wichtiger war es, „einige der Zusammenhänge zu beleuchten, die diese junge Person zu solch außergewöhnlicher Gewalt und Grausamkeit getrieben haben“.

Die Szene zeigt, wie Abby Joel gefangen nimmt und ihm offenbart, dass er ihren Vater getötet hat. Sie schießt Joel ins Knie und schlägt anschließend mit einem Golfschläger auf sein Bein ein, bevor sie ihn mit ihren Fäusten brutal traktiert. Schließlich beendet sie sein Leben, indem sie ihm einen spitzen Gegenstand in den Hals stößt.

„Mein Hauptanliegen war es, diese eindringlichen Worte auf der Drehbuchseite bestmöglich zum Leben zu erwecken und dem Gewicht dieses Augenblicks gerecht zu werden. Das bedeutete vor allem die Zusammenarbeit mit den Schauspielern und, in diesem speziellen Fall, Kaitlyn und Bella zu beschützen und zu unterstützen, die sich beide in eine extrem verletzliche Lage begeben mussten“, so Mylod weiter, der außerdem gestand, aufgrund der Darstellung von Bella Ramsey geweint zu haben.

„Die Nahaufnahme von Bella“, als sie den Tod von Joel erkennt, war für den Regisseur das „Gruseligste“, aber auch „Befriedigendste“ an der Episode. „Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben – und hoffentlich auch einigen Zuschauern.“

Abby-Darstellerin verlor kurz vor Drehbeginn ihre Mutter

Doch auch für Kaitlyn Dever war die Szene alles andere als leicht zu drehen, wie sie jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly enthüllte. „Es war emotional eine gewaltige Szene, auch choreografisch“, erklärte die Schauspielerin. „Es gab so viele Elemente und Abläufe, die koordiniert werden mussten … um ehrlich zu sein, die Tage vor dieser Szene waren für mich schrecklich.“

Sie verriet: „Ich verlor meine Mutter zwei oder drei Wochen, bevor ich diese Szene bei The Last of Us tatsächlich drehte. Die Beerdigung meiner Mutter war drei Tage, bevor mein erster Drehtag war. Also war ich irgendwie wie in einem Nebel. Ich war wie betäubt.“

Und auch die kommende Woche scheint es ähnlich dramatisch weiterzugehen, wie ein Teaser-Trailer zur dritten Folge bereits andeutete. Hierzulande wird die nächste Episode am 28. April 2025 ihre Premiere feiern und den Fokus ab sofort auf Ellie legen, nachdem der Tod von Joel einen zentralen Wendepunkt dargestellt hat. Insgesamt umfasst die zweite Staffel von „The Last of Us“ sieben Episoden, die in Deutschland exklusiv via Sky oder WOW verfügbar sind.

