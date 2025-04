Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft kündigt Enthüllung von Update- und DLC-Roadmap an

Mit dem neuesten Teil seiner langjährigen Action-Adventure-Reihe hat Ubisoft die Spielwelt in das feudale Japan verlagert. Nach dem erfolgreichen Start von „Assassin’s Creed Shadows“ – zuletzt in den US-Charts ersichtlich – konzentriert sich das Unternehmen auf die Zukunft des Titels.

Kommende Inhalte für Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft hat angekündigt, dass am Mittwoch, dem 30. April 2025, ein Event stattfinden wird, bei dem der französische Publisher hinsichtlich des Supports von „Assassin’s Creed Shadows“ die nächsten Schritte offenlegen möchte. Die offizielle Mitteilung erfolgte über den X-Account der Spielereihe: „Wollt ihr wissen, was nach der Markteinführung kommen wird? Bleibt am 30. April dran. Die Reise geht weiter“.

Die angedeutete Präsentation wird voraussichtlich Informationen zu herunterladbaren Inhalten, Spiel-Events sowie weiteren Updates enthalten. Konkrete Details, etwa zum Umfang oder zu Veröffentlichungsterminen der geplanten Download-Zusätze, wurden bislang nicht genannt.

Mit „Die Klauen von Awaji“ wurde jedoch schon vor längerer Zeit ein erster Story-DLC vorgestellt. Die Erweiterung soll über zehn Stunden zusätzliche Spielzeit bieten und noch im Jahr 2025 erscheinen. Da mehr folgen soll, dürfen Fans wie im Fall von „Assassin’s Creed Valhalla“ mit einem längeren Nachschub an neuen Inhalten rechnen.

Ob der gewünschte Koop-Modus dabei sein wird? Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson berichtete im vergangenen Jahr, dass Ubisoft an einer solchen Komponente arbeitet, gab aber keine weiteren Details preis. Dennoch ist es ein Feature, das in der Community hitzig diskutiert wird:

In Anlehnung an andere Spiele schlagen Fans Alternativen vor – etwa ein Roguelike-System mit wechselnden Spielfiguren. Einige halten die Umsetzung eines solchen Features jedoch für unrealistisch.

Genaueres könnten wir in der kommenden Woche erfahren: Die Enthüllung weiterer Teile der Update-Roadmap bewirbt Ubisoft in einem Tweet auf X. Erhältlich ist „Assassin’s Creed Shadows“ seit März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Was wollt ihr in kommenden DLCs sehen?

