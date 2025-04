Death Stranding: Verfilmung wird „unglaublich und seltsam“ – Erste Einblicke von Hideo Kojima

Die Filmadaption von „Death Stranding“ befindet sich nach wie vor in Arbeit und nachdem erst kürzlich ein Regisseur verpflichtet wurde, sprach Hideo Kojima nun im Rahmen der Radiosendung Koji10 über das Projekt. Demnach können sich Fans auf ein „unglaubliches und seltsames“ Erlebnis freuen.

Der ikonische Entwickler Hideo Kojima ist für seine cineastischen Videospiele bekannt und auch „Death Stranding“ bildet da keine Ausnahme. Dementsprechend nahe liegt auch eine Filmadaption des Ausgangsmaterials, die im Dezember 2022 offiziell angekündigt wurde und in Zusammenarbeit zwischen Kojima Produktion und A24 entsteht.

Erst zu Beginn dieses Monats wurde bekannt gegeben, dass Regisseur Michael Sarnoski die kreative Leitung über die Live-Action-Verfilmung übernehmen wird, der in der Vergangenheit durch Werke wie „Pig“ oder „A Quiet Place: Day One“ auf sich aufmerksam machen konnte. Was Fans vom „Death Stranding“-Film und von Sarnoski erwarten können, hat Kojima nun selbst verraten.

Regisseur ist kein typischer Hollywood-Mensch

„Death Stranding“ wird „ein unglaublicher und seltsamer Film“, wie der Schöpfer von „Metal Gear“ jetzt im Rahmen der neuesten Ausgabe seiner Radiosendung Koji10 (via Genki) verraten hat. Außerdem sprach er auch über Regisseur Sarnoski, der sich seiner Meinung nach von den typischen Hollywood-Menschen unterscheiden würde. Kojima zufolge sei er „klug, habe guten Geschmack und sei ein sehr netter Mensch.“

Zudem habe Sarnoski nicht nur „Death Stranding“, sondern auch „Metal Gear Solid“ ausführlich gespielt und er selbst freue sich, die Verfilmung inszenieren zu dürfen. Wie Kojima verriet, wollte Sarnoski auch „Metal Gear Solid 2“ und „Metal Gear Solid 3“ spielen, doch er habe ihn davon abgehalten.

Sarnoski, wird neben seiner Rolle als Regisseur aber auch als Drehbuchautor fungieren, um sicherzustellen, dass der „Death Stranding“-Film neben seiner visuellen Handschrift auch seine erzählerische Perspektive aufweisen kann. Neben Sarnoski sind zudem auch die beiden Co-Produzenten Lars Knudsen und Ari Aster zum Team dazugestoßen.

Noch keine Details zu Darstellern oder Handlung

Weitere Details zum „Death Stranding“-Film sind bislang nicht bekannt, ebenso wenig Informationen zu möglichen Darstellern. Da derzeit auch unklar ist, ob die Verfilmung die Geschichte der Vorlage exakt übernehmen wird, ist es durchaus möglich, dass bekannte Darsteller wie Norman Reedus (Sam Porter Bridges) oder Mads Mikkelsen (Cliff Unger) für das Filmprojekt keine Rolles pielen werden.

Zudem stellte Kojima erst letztes Jahr in einem Interview klar, dass er „Death Stranding“ stets als reines Spiel angesehen habe. Daher habe er kein Interesse daran, bei dem Projekt Regie zu führen und „zurückzublicken und zu versuchen, es aus der Filmperspektive zu betrachten“. Obwohl Kojima selbst ein großer Filmliebhaber ist, wird er das Projekt lediglich beaufsichtigen.

Ein möglicher Erscheinungstermin für die „Death Stranding“-Verfilmung steht ebenfalls noch aus. Zunächst erwartet uns ohnehin die Fortsetzung des Spiels, „Death Stranding 2: On the Beach“, die am 26. Juni 2025 für die PlayStation 5 erscheint und die Geschichte von Sam Porter Bridges und der Vernetzung der neuen Welt weitererzählen wird.

