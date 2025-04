Diablo 4 x Berserk: Alle Infos zum ersten Crossover mit Kult-Anime enthüllt – Termin und Inhalte

Vor wenigen Tagen kündigte Blizzard das erste Crossover in der Geschichte von „Diablo 4“ an, dass die Welt Sanktuarios mit dem Kult-Anime „Berserk“ vereinen wird. Nun wurde bekannt gegeben, auf welche Inhalte sich die Spieler freuen können und in welchem Zeitraum das Event stattfinden wird.

Um in der Welt von „Diablo 4“ für mehr Abwechslung zu sorgen, kündigte Blizzard vor wenigen Tagen das erste Crossover für das Action-Rollenspiel an. Das Ergebnis ist eine Zusammenarbeit mit dem düsteren Kult-Manga und -Anime „Berserk“ von Kentaro Miura, das neben „Diablo 4“ auch im Mobile-Ableger „Diablo Immortal“ stattfinden wird.

Nachdem bereits ein Teaser einen Vorgeschmack auf das In-Game-Event gegeben hatte, hat Blizzard jetzt alle wichtigen Details zum kommenden „Diablo 4 x Berserk“-Crossover bekannt gegeben. Die Kollaboration startet demnach am 6. Mai und läuft bis zum Ende der achten Season am 3. Juni. In diesem Zeitraum können sich Spieler exklusive Rüstungen, Reittiere und weitere Gegenstände im „Berserk“-Stil sichern.

Diese Inhalte bietet das Berserk-Crossover

Um einen Teil der exklusiven Beute zu erhalten, müssen Spieler eine neue Währung namens finstere Behelithe sammeln, die von mächtigen Elitegegnern erbeutet werden kann. Diese eiförmigen Kreaturen können im „Berserk“-Reliquiar gegen Belohnungen wie die Rückentrophäe „Schicksal des Falken“, die Reittierrüstung „Das Wappen des Schädelritters“, die verfluchte Bemalung „Brandmal der Opferung“ und den Grabstein „Vorhergesagte Finsternis“ eingetauscht werden.

Wer alle Gegenstände im Reliquiar beansprucht, erhält zusätzlich das Emblem „Ode des Berserkers“. Darüber hinaus warten weitere exklusive Rüstungssets im In-Game-Shop von „Diablo 4“. Barbaren können die Berserkerrüstung anlegen und so selbst zum Schwarzen Schwertkämpfer werden, während für die Jäger-Klasse die beiden Sets „Der Falke des Lichts“ und „Der Streiter“ erhältlich sind. Totenbeschwörer können die Rüstung „Der Schädelritter“ erwerben.

Zudem findet sich im Shop der neue Gefährte „Der Zinken“, dessen Paket auch die beiden Reittiertrophäen „Maske von Rakshas“ und „Chimimoryos Ähnlichkeit“ beinhaltet. Das letzte Paket ist das „Streitross des Falken“, welches ein Reittier, einen Zaumzeug sowie zwei Reittiertrophäen umfasst.

Berserk in Diablo Immortal und weitere Crossover geplant

Im Mobile-Spiel „Diablo Immortal“ beginnt das „Berserk“-Crossover-Event bereits am 1. Mai, endet jedoch auch schon am 30. Mai. Dort können sich Spieler Nosferatu Zodd in einem neuen Bosskampf stellen und im „Survivor’s Bane“-Event die Sonnenfinsternis betreten, um sich immer stärker werdenden Monsterwellen entgegenzustellen. Als Belohnung winken neue Beute wie der „Crimson Behelit“-Edelstein, neue Bewaffnungen und Skins.

Wie eingangs erwähnt, markiert das „Berserk“-Event das erste Crossover in der Geschichte von „Diablo 4“, doch es soll nicht das einzige bleiben. Anfang April veröffentlichte Blizzard eine detaillierte Roadmap für 2025 und kündigte an, dass mit der Season „Höllisches Chaos“ im September eine weitere Kollaboration folgen wird. Zuvor steht jedoch Season 8 namens „Belials Rückkehr“ an, die am 29. April startet und unter anderem eine größere Herausforderung bieten soll.

