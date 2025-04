Fallout 3 Remaster: Ex-Bethesda-Veteran ist sich sicher – Neuauflage funktioniert nur mit dieser Änderung

Bethesda hat erst gestern „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ veröffentlicht, eine Neuauflage des beliebten Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2006. Es wird jedoch gemunkelt, dass das Studio bereits an einem weiteren Remaster arbeitet und auch „Fallout 3“ neu auflegen könnte.

Erstmals erwähnt wurde die Remaster-Version von „Fallout 3“ im selben Kontext wie „Oblivion Remastered“: Beide Titel tauchten im September 2023 in einem Bethesda-Dokument auf, das während des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der FTC öffentlich wurde. Nun äußerte sich der ehemalige Bethesda-Designer Bruce Nesmith und zeigte sich überzeugt, dass eine Neuauflage von „Fallout 3“ nur mit einer gravierenden Änderung sinnvoll wäre.

Feuergefechte müssten grundlegend überarbeitet werden

Nesmith, der von 1995 bis 1998 und im Anschluss von 2004 bis 2021 bei Bethesda tätig war und unter anderem auch als Quest Designer und Autor an „Fallout 3“ gearbeitet hat, sprach jetzt in einem Interview mit VideoGamer (via GamingBolt) über das mögliche Remaster des Rollenspiels und machte deutlich, wie sehr sich „Fallout 3“ aus dem Jahr 2008 und „Fallout 4“ von 2015 unterscheiden – vor allem mit Blick auf die Feuergefechte.

„Was dir in Fallout 4 aufgefallen ist, zeigt dir, welche Änderungen sie im Vergleich zu Fallout 3 für nötig hielten“, erklärte Nesmith. „Ich weiß, dass in Fallout 4 viel Aufwand in die Schussgefechte floss, denn Fallout 3 war ihr erster Versuch, ein Shooter-ähnliches Spiel zu entwickeln. Und ich finde, die Ergebnisse waren beeindruckend.“

Laut Nesmith waren die Kämpfe in „Fallout 3“ einfach „nicht gut“, weshalb für das Remaster grundlegende Änderungen nötig wären, um auf dem modernen Spielemarkt konkurrieren zu können. Denn schon damals hatte das RPG einen schweren Stand: „Der Kampf in Fallout 3 war im Vergleich zu Shootern seiner Zeit nicht mehr zeitgemäß. Zudem ist es ein RPG mit Schusswaffen, kein reiner Run-and-Gun-Shooter. Aber in Fallout 4 wurde da viel verbessert. Ich erwarte daher, dass diese Verbesserungen stark in ein Remaster einfließen werden, falls sie den gleichen Weg gehen.“

Insider überzeugt: Remaster von Fallout 3 lässt noch auf sich warten

Welche Änderungen Bethesda letztendlich für ein mögliches Remaster von „Fallout 3“ vornehmen wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Allerdings ist es durchaus denkbar, dass der Titel nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich angepasst wird – ähnlich, wie es jüngst bei „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ der Fall war. Auch dort wurden unter anderem das Kampf- und Levelsystem, die Benutzeroberfläche und weitere Features optimiert.

Bis es offizielle Neuigkeiten zur Neuauflage von „Fallout 3“ geben wird, müssen sich Fans ohnehin noch etwas gedulden. Erst kürzlich äußerte sich der bekannte Brancheninsider NateTheHate zum Remaster und sagte: „Es wird eine Weile dauern, bis wir es sehen.“ Da „Oblivion Remastered“ erst jetzt veröffentlicht wurde, sei die überarbeitete Fassung von „Fallout 3“ wohl nicht vor 2026 oder 2027 zu erwarten.

