Forza Horizon 5 auf PS5 Pro: Technische Spitzenleistung für Konsolenspieler? Analyse mit Video

Nach Jahren der Xbox-Exklusivität ist “Forza Horizon 5” ab dieser Woche – zunächst in der Premium-Edition – auch auf der PS5 verfügbar. Für die Umsetzung sorgte das Entwicklerstudio Panic Button, das für hochwertige Portierungen bekannt ist. Damit öffnet sich das Open-World-Rennspiel einem neuen Konsolenpublikum – und bringt auf der PS5 Pro eine Reihe technischer Vorteile mit sich.

PS5-Portierung mit hoher Präzision

Digital Foundry hat sich die PS5/Pro-Version von „Forza Horizon 5“ genauer angeschaut und mit dem Xbox-Pendant verglichen. Dabei kam man zu dem Schluss: Die technische Umsetzung des Spiels ist auf der PS5 weitgehend identisch mit dem Erlebnis auf der Xbox Series X. Beide bieten einen Qualitätsmodus mit 30 FPS sowie einen Performance-Modus mit 60 FPS. Unterschiede in der Bildqualität zwischen den beiden Plattformen sind laut Digital Foundry minimal.

Im Performance-Modus wurde auf der PS5 in vereinzelten Szenen eine geringere interne Auflösung (1872p) im Vergleich zur Series X (2160p) festgestellt. „Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass dieser Unterschied im tatsächlichen Gameplay spürbar wäre“, meint Digital Foundrys Oliver Mackenzie.

Im Qualitätsmodus erreichen beide Konsolen dauerhaft natives 4K. Auch die Darstellungsqualität von Gelände, Vegetation und Texturen bleibt auf hohem Niveau.

Letztlich sind die Unterschiede weniger zwischen den Konsolen, sondern besonders zwischen den Modi sichtbar. Die Optimierung der Grafikqualität erfolgt bei “Forza Horizon 5” nicht primär über variable Auflösungen, sondern über Unterschiede in der Asset-Dichte und Texturqualität.

Der Qualitätsmodus bietet eine deutlich höhere Dichte an Assets. Vegetation wie Laub ist im Qualitätsmodus wesentlich ausgeprägter.

Texturen verfügen über mehrere Ebenen und oft über Parallax Occlusion Mapping für zusätzliche Detailtiefe.

Die Darstellung der Landschaft – insbesondere der buschigen Wüstenregionen Mexikos – wirkt im Qualitätsmodus erheblich realistischer.

Laut Digital Foundry fallen die Unterschiede zwischen den Modi stärker ins Gewicht als bei vergleichbaren Spielen auf aktuellen Konsolen. Und hier punktet die PS5 Pro.

PS5 Pro: Stärkere Hardware, sichtbarere Details

Die PS5 Pro bietet im Performance-Modus von „Forza Horizon 5“ eine deutlich verbesserte Darstellung von Vegetation, die bisher nur im Qualitätsmodus verfügbar war. Büsche, Gräser und Farne erscheinen dichter und sind weiter in der Ferne sichtbar.

„Der Pro-Performance-Modus entspricht in meinen Vergleichen in Bezug auf das Laub-Rendering im Wesentlichen dem PS5-Qualitätsmodus, mit einer ebenso üppigen Darstellung von Pflanzendetails. Das ist eine großartige Entwicklung, denn das war der große Vorteil des Qualitätsmodus gegenüber dem Performance-Modus“, so Mackenzie.

Hinzu kommt die Möglichkeit, im Qualitätsmodus von „Forza Horizon 5“ am Fahrzeug Raytracing-basierte Selbstreflexionen darzustellen – ein Feature, das jedoch nur beim Fahrzeug des Spielers zum Einsatz kommt. Während die Technik im schnellen Rennverlauf kaum auffällt, sorgt sie bei Fahrzeugen mit spiegelnden Oberflächen dennoch für eine zusätzliche visuelle Tiefe. Der Qualitätsmodus der PS5 Pro ist jedoch weniger attraktiv als der Performance-Modus, da die Unterschiede zum gleichen Modus auf der Standard-PS5 weniger ins Gewicht fallen.

Auflösungsseitig hält die PS5 Pro in Situationen, in denen die Standard-PS5 auf 1872p reduziert, stabile 2160p. Beide Konsolen liefern in ihren jeweiligen Modi konstante Bildraten. Weitere technische Erklärungen hält der komplette Artikel von Digital Foundry bereit.

Im Video zeigt Digital Foundry die Erkenntnisse anhand bewegter Bilder.

Die Portierung durch Panic Button erfüllt laut Digital Foundry sämtliche Erwartungen. Im direkten Vergleich zur Xbox Series X liefert die PS5-Version eine gleichwertige visuelle und technische Erfahrung. Die PS5 Pro geht darüber hinaus und bietet – insbesondere im Performance-Modus – ein Erlebnis, das in puncto Wiedergabetreue näher an den PC. Der PS5-Launch erfolgt am 29. April 2025. Käufer der Premium-Edition dürfen schon am 25. April 2025 loslegen.

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren