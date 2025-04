Forza Horizon 5: Der beste Open-World-Racer jetzt auch auf der PS5? Test-Wertungen im Überblick

„Forza Horizon 5“ fährt in der nächsten Woche auf die PS5 - Käufer der Deluxe oder Premium Edition können die Motoren sogar schon am kommenden Freitag starten. Doch wie präsentiert sich das Rennspiel auf der Sony-Konsole? Ein Überblick über die Test-Wertungen liefert die Antwort.

Die „Forza Horizon“-Reihe ist ein Ableger der bekannten „Forza Motorsport“-Serie, die sich vom eher simulationsorientierten Gameplay wegbewegt und stattdessen auf ein zugänglicheres, arcadelastigeres Fahrgefühl in einer riesigen, offenen Spielwelt voller Aktivitäten setzt.

Nun bringt Microsoft mit „Forza Horizon 5“ den neuesten Teil der Reihe, der ursprünglich bereits im November 2021 für die Xbox-Konsolen erschienen ist, auch auf die PS5. Ab dem 29. April 2025 wird das Open-World-Rennspiel für die Sony-Konsole erhältlich sein, Käufer der Deluxe oder Premium Edition können sogar schon ab dem 25. April loslegen. Welchen Eindruck „Forza Horizon 5“ auf der PS5 hinterlässt, verraten die ersten Tests und Wertungen aber schon jetzt.

Der Car-Trip nach Mexiko überzeugt auch auf der PS5

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen auf Metacritic 12 Reviews zur PS5-Version von „Forza Horizon 5“ vor, sodass ein Metascore von 91 Punkten zustande kommt. Zum Vergleich: Die Xbox-Variante kommt nach 103 Tests auf einen Metascore von 92 Punkten. Damit ist klar, dass der Arcade-Racer auch auf der PlayStation 5 und natürlich der PS5 Pro überzeugen kann.

Gegenüber der Xbox-Version hat sich schließlich nicht viel verändert und so überzeugt „Forza Horizon 5“ auch auf der PS5 mit einem fantastischen und spaßigen Fahrgefühl, das aufgrund der hervorragenden DualSense-Unterstützung sogar noch besser zur Geltung kommt. Und auch die offene Spielwelt Mexikos lädt mit ihrer atemberaubenden und detailreichen Optik zum Erkunden ein, während eine Vielzahl an unterschiedlichen Events und Autos für Abwechslung sorgt.

In „Forza Horizon 5“ liefern sich Spieler nicht nur auf der Straße, sondern auch im Gelände spannende Rennen.

Auf der anderen Seite kann die schiere Masse an Aktivitäten und Herausforderungen für manche Spieler im ersten Moment aber auch überwältigend sein, was in einigen Tests negativ hervorgehoben wurde. Außerdem wird die KI der Gegner bemängelt, die für keine Überraschungen sorgt, nur selten Fahrfehler begeht und teilweise wie auf Schienen fährt. Zudem können die Charaktere und Dialoge, die in einem Rennspiel aber ohnehin nur zweitrangig sind, nicht wirklich überzeugen. Aber abseits dessen gibt es an „Forza Horizon 5“ eigentlich kaum Kritikpunkte, sodass alle Rennspiel-Fans bedenkenlos zugreifen können.

Auch wir haben bereits unzählige Runden im virtuellen Mexiko gedreht und der PS5-Version von „Forza Horizon 5“ einer ausführlichen Inspektion unterzogen. Unser Tester Sven zeigte sich ebenfalls begeistert und lobte das Fahrgefühl, die wunderschöne Spielwelt und die Abwechslung. Sein endgültiges Fazit und weitere Details zum Spiel könnt ihr in unserem ausführlichen Test-Bericht zu „Forza Horizon 5“ nachlesen:

Test-Wertungen zu Forza Horizon 5 in der Übersicht

PlayStation LifeStyle vergibt für „Forza Horizon 5“ die Höchstwertung und schreibt im Fazit: „Forza Horizon 5 war das Warten für PS5-Besitzer definitiv wert, denn sie bekommen dieses fantastische Rennspiel in seiner bisher umfangreichsten Form. Mit seinem hohen Grad an Perfektion und einem Fortschrittssystem, bei dem sich jede Spielsitzung lohnend anfühlt, gehört es zu den besten Rennspielen aller Zeiten und ist ein Pflichtkauf für Fans. PlayStation-exklusive Spieler sollten unbedingt einen Blick darauf werfen, was sie bisher verpasst haben.“

Ebenfalls äußerst positiv zeigt sich Gamereactor UK, die 9 von 10 Punkten vergeben: „Forza Horizon 5 ist wunderschön. Es ist abwechslungsreich, gut durchdacht, zutiefst belohnend und prall gefüllt mit Inhalten, die einen fesseln. Es ist nicht einmal mehr so unübersichtlich wie früher. Das macht es für mich zu einem der besten Spiele des Jahres. Wer allerdings auch nur ein Fünkchen kreativer Neuerfindung der Kernformel erwartet, könnte das anders sehen.“

Pünktlich zum Release der PS5-Version von „Forza Horizon 5“ liefert das neue „Horizon Realms“-Update weiteren Fahrspaß.

Ebenfalls 9 von 10 Punkten zückt der Rezensent von Worth Playing: „Trotz seines Alters ist Forza Horizon 5 ein fantastisches Open-World-Arcade-Rennspiel. Das Fahrgefühl ist herausragend, es gibt eine überwältigende Anzahl an Events und Rennen, und die vielen Geheimnisse sorgen dafür, dass man unzählige Stunden mit Erkunden jeder Ecke verbringt. Die Struktur und der Spielfluss sind so gelungen, dass eigentlich nur Burnout Paradise, ein Remake eines PS3/Xbox 360-Spiels, mithalten könnte. Selbst wenn The Crew: Motorfest deine einzige Erfahrung mit dieser Art von Spiel ist, schuldest du es dir selbst, Forza Horizon 5 auszuprobieren – selbst als Gelegenheitsrennspielfan. Momentan gibt es wirklich nichts Vergleichbares.“

Die aktuell niedrigste Wertung mit 8 von 10 Punkten kommt von Push Square: „Forza Horizon 5 mag ein paar Jahre alt sein, aber seine riesige Auswahl an Aktivitäten, die umfangreichen Features und das hervorragende Fahrgefühl sorgen dafür, dass es immer noch die Nase vorn hat. Es ist nicht perfekt – es kann sich aufgebläht und überwältigend anfühlen, die KI ist manchmal frustrierend, und die Charaktere und Dialoge sind eine konstante Schwäche. Aber hinter dem Steuer, beim Bewältigen der unzähligen Events und beim Erkunden der wunderschönen offenen Welt, fällt es schwer, sich seiner optimistischen Persönlichkeit und dem Gefühl von Spaß zu entziehen. Trotz seiner späten Ankunft auf der PS5 fühlt es sich immer noch brandneu an.“

Internationale Test-Wertungen im Überblick:

Player 2 – 100

PlayStation LifeStyle – 100

Power Unlimited – 96

Loot Level Chill – 95

Gamereactor UK – 90

Gameblog.fr – 90

Meditation – 90

Worth Playing – 90

IGN Spain – 90

PlayStation Universe – 85

Push Square – 80

Angesichts weiterer Testberichte zu „Forza Horizon 5“, die in den kommenden Stunden und Tagen noch zu erwarten sind, ist die aktuelle Wertung auf Metacritic noch nicht endgültig und könnte sich dementsprechend noch verändern.

