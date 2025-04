Forza Horizon 5 im Test: Eines der besten Racing-Games endlich auf der PlayStation 5

Schnallt euch gut an und startet die Motoren! Der Racing-Game-Hit "Forza Horizon 5" fährt auf die PlayStation 5 und möchte erstmals auch Spieler auf einer Sony-Konsole in seinen Bann ziehen. Wie gut das gelingt, erfahrt ihr in unserem Test.

Was lange undenkbar galt, ist nun tatsächlich Realität geworden, denn mit „Forza Horizon 5“ findet der jüngste Ableger einer der größten einstigen Exklusivspielreihen erstmals den Weg auf eine PlayStation-Konsole. Beinahe dreieinhalb Jahre nach seinem ursprünglichen Release dürfen also nun auch PS5-Spieler das virtuelle Mexiko erkunden und damit eines der besten Rennspiele dieser Generation mit einiger Verspätung nachholen.

Wir durften uns bereits vorab hinters Steuer diverser Boliden klemmen und gemeinsam mit zahlreichen anderen Fahrern und Fahrerinnen die Festival-Atmosphäre genießen. Ob das Racing-Game auch auf der PlayStation 5 eure Zeit wert ist, erfahrt ihr in unserem Test.

Das Horizon-Festival erreicht Mexiko

Solltet ihr „Forza Horizon 5“ bisher noch nicht kennen, möchten wir zuerst ein paar Worte zur „Story“ des Rennspiels verlieren. In deren Zentrum steht das Horizon Festival, eine gewaltige Veranstaltung rund um diverse Racing-Events, die nun in Mexiko Station macht. Ihr schlüpft in die Rolle eines aufstrebenden jungen Fahrers und wollt eurerseits möglichst viel Spaß haben und natürlich allerlei Rennen gewinnen. Ob ihr euch wohl den Platz an der Sonne sichern könnt?

Während ihr verschiedene Rennen abschließt, schreitet ihr in der „Story“ des Racing-Games voran und schaltet so weitere Events frei. Ehe diese richtig eröffnet werden können, müsst ihr den Veranstaltern jedoch dabei helfen, geeignete Orte auszukundschaften und Stützpunkte zu errichten. Diese dienen fortan gewissermaßen als Zentrum des jeweiligen Eventtyps. Bei einigen Events sollt ihr abgefahrene Stunts machen, bei andere Offroad-Rennen gewinnen.

Im Rahmen unseres Tests zählten diese speziellen Auftakte zu den großen Events klar zu den inszenatorischen Highlights von „Forza Horizon 5“. Mal liefert ihr euch ein Wettrennen mit einem Flugzeug, mal rast ihr mitten in einen tobenden Sturm hinein und mal müsst ihr einen aktiven Vulkan mit eurem Auto erklimmen. Hier fährt das Team von Entwicklerstudio Playground Games zu Höchstform auf und macht so gekonnt Lust auf die nachfolgenden Rennen.

Abwechslung ist Trumpf

Im Laufe der gut 20 Stunden langen Story-Kampagne schaltet ihr so in verschiedenen Kategorien neue Events des Horizon Festivals frei. Hierzu zählen sowohl klassische Rennen als auch Offroad- und Baja-Rennen sowie PR-Stunts. Hinzukommen weitere spezielle Veranstaltungen, die ihr in der Open World des Racing-Games finden könnt. Es warten beispielsweise Eliminator- als auch Verstecken-Events und sogar auf Hot-Wheels-Strecken könnt ihr euch austoben.

Da ihr selbst entscheiden könnt, in welcher Reihenfolge ihr weitere Events in „Forza Horizon 5“ freischalten möchtet, habt ihr es selbst in der Hand, wie abwechslungsreich ihr es haben wollt. Falls ihr beispielsweise an Baja-Rennen einen Narren gefressen haben solltet, könnt ihr euch zunächst auf die Freischaltung dieser Veranstaltungen konzentrieren. Wollt ihr indes möglichst viel Abwechslung, wechselt ihr die Events immer mal wieder durch.

Wie ihr seht, gibt es in „Forza Horizon 5“ massig zu tun!

Die Anzahl der Events, die ihr im Racing-Game freischalten könnt, ist wirklich beeindruckend und Abwechslung ist definitiv Trumpf. Kleiner Schwachpunkt: Die Karte der Spielwelt ist bereits nach wenigen Spielstunden dermaßen gut gefüllt, dass die Übersicht darunter leiden kann. Zum Glück gibt es eine Filterfunktion, mit der ihr alles, was euch eher weniger interessiert, zum Beispiel verschiedene optionale Dinge wie Blitzer-Herausforderungen, ausblenden könnt.

Besonders gut gefallen haben uns die „Hot Wheels“-Events, die auf eigens hierfür designten Strecken ausgetragen werden, von denen einige herrlich abgefahren aussehen. Hier konnten sich die Macher merklich kreativ austoben. Brandneu an Bord ist der „Horizon Realms“-Modus , der ebenfalls auf speziell hierfür entworfenen Strecken stattfinden. Wir sind schon gespannt darauf, zu sehen, wie Spieler aus aller Welt diese meistern werden.

Weiterer Wermutstropfen: Streng genommen hat sich gegenüber dem Vorgänger „Forza Horizon 4“ nicht allzu viel getan. Playground Games haben sich primär auf das Feintuning der vorhandenen Mechaniken und Inhalte konzentriert und das, was bereits in der Vergangenheit gut funktioniert hat, nach Mexiko verfrachtet. Doch das ist Meckern auf einem sehr hohen Niveau, denn alles, was „Forza Horizon 5“ macht, macht es wirklich verdammt gut.

Hervorragendes Fahrgefühl profitiert vom DualSense-Support

Doch die abwechslungsreichsten Events und die schönsten Kurse bringen bekanntlich nichts, wenn die Rennen an sich keinen Spaß machen. Zum Glück kann „Forza Horizon 5“ mit seinem Fahrgefühl auf der ganzen Linie punkten! Bereits auf der Xbox Series X|S fühlte es sich fantastisch an, mit verschiedenen Boliden quer durch Mexiko zu fahren und auf der PlayStation 5 hat uns das sogar noch einen Tick besser gefallen – dank des gelungenen DualSense-Supports.

Das grundlegende Spielgefühl hat sich gegenüber der Xbox-Series-Version natürlich nicht verändert und so kommen auch PlayStation-Spieler in den Genuss einer der besten Fahrmechaniken des Genres. Hierbei steht der pure Spielspaß stets im Vordergrund und mit dieser Devise fährt das Team von Playground Games definitiv goldrichtig. Jeder Untergrund fühlt sich anders an, jede Fahrzeugklasse hat ihre Eigenheiten, doch mit allen macht das Fahren Spaß.

Das haptische Feedback des DualSense-Controllers verstärkt mit seinen feinen Vibrationen das Fahrgefühl noch zusätzlich, denn die Vibrationen sind abhängig vom Untergrund immer anders. Uns hat dies dabei geholfen, uns noch tiefer ins ohnehin schon in der Regel mitreißende Geschehen hineinzuziehen. „In der Regel“ deshalb, da die Gegner-KI oft fast schon wie auf Schienen fährt und sich nur äußerst selten gravierende Fehler erlaubt. Hier wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, um die Rennen noch packender zu gestalten.

Tonnenweise freischaltbare Inhalte warten auf euch

Dafür wissen die freischaltbaren Inhalte von „Forza Horizon 5“ zu überzeugen, insbesondere für euren stetig wachsenden Fuhrpark. Hunderte Autos von Dutzenden Herstellern sind im Racing-Game verfügbar, von Dodge über Koenigsegg bis hin zu Volkswagen. Hier kommt garantiert jeder auf seine Kosten und kann aus dieser gewaltigen Masse an Fahrzeugen sein Traumauto finden. Zudem gibt es auch eine Möglichkeit, um Autos, die ihr nicht braucht, loszuwerden.

Für erfolgreich abgeschlossene Events erhaltet ihr Credits, die ihr in neue Autos investieren könnt.

Hierfür gibt es das Auktionshaus, in dem ihr sowohl eure eigenen Autos verkaufen als auch neue Fahrzeuge erwerben könnt. Setzt einfach einen Preis fest, den ihr für angemessen haltet und nach einiger Zeit erfahrt ihr, ob euer fahrbarer Untersatz einen neuen Besitzer gefunden hat. Doch nicht nur Autos könnt ihr freischalten und kaufen, sondern auch Accessoires für eure Spielfigur, etwa Klamotten oder Schmuck. „Forza Horizon 5“ feuert aus allen Zylindern!

Selbiges gilt übrigens auch für kleinere Belohnungen. Für nahezu jede Aktion, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Rennevents, erhaltet ihr Punkte oder andere kleine Belohnungen. Selbst wenn ihr nur die offene Spielwelt Mexikos erkundet und die schöne Landschaft auf euch wirken lasst, werdet ihr kleine Boni erhalten, was der Langzeitmotivation definitiv förderlich ist. Das Spiel versteht es, euch konstant zu motivieren und ans Lenkrad zu fesseln.

Atemberaubend schöne Spielwelt

Ebenfalls in ihren Bann gezogen hat uns das virtuelle Mexiko, das in „Forza Horizon 5“ schlichtweg fantastisch aussieht. Sei es die vielfältige Landschaft vom dichtbewachsenen Dschungel über malerischen Strände bis hin zu den staubigen Wüsten, alles sieht absolut hervorragend aus. Ein besonderer Blickfang sind außerdem natürlich die detailgetreu nachgebauten Autos, doch auch die Beleuchtung und Partikeleffekte können sich sehen lassen.

Bei alledem flimmerte die Rennaction stets butterweich über unseren Bildschirm und uns sind lediglich kleine Fehler ins Auge gesprungen, etwa bei genauerer Betrachtung vereinzelte niedrig aufgelöste Texturen sowie seltene Pop-ups. Der einzig wirklich gravierende Fehler während unserer Testphase war ein Absturz des Spiels, den wir nicht unerwähnt lassen möchten. Doch angesichts der Größe der Spielwelt ist die Technik überaus eindrucksvoll.

Die Grafik von „Forza Horizon 5“ kann sich definitiv sehen lassen.

Ausgesprochen gut gefallen hat uns darüber hinaus der Soundtrack mit seinen unterschiedlichen Radiosendern, die eine breite Palette an unterschiedlichen Genres abdecken. Von treibenden Beats bis hin zu eher gemächlichen Melodien dürfte hier für jeden Geschmack etwas dabei sein. Außerdem hat uns die deutsche Sprachausgabe, in der unter anderem Karim El Kammouchi (Cisco Ramon in „The Flash“) oder auch Gerrit Schmidt-Foß (Broly in „Dragon Ball Super: Broly“), zu hören sind. Hier hat sich Microsoft somit nicht lumpen lassen und hat einige bekannte Synchronschauspieler engagiert.