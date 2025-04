Ghost of Yotei: Release-Termin steht fest – Neuer Trailer, Editionen & Pre-Order-Boni vorgestellt

Ghost of Yotei:

Aus dem Nichts haben Sony und Sucker Punch den finalen Release-Termin für „Ghost of Yotei“ bekannt gegeben. Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht und auch die verschiedenen Editionen und Pre-Order-Boni für Vorbesteller wurden vorgestellt.

Erst heute Mittag deutete eine Alterseinstufung in Taiwan darauf hin, dass die Veröffentlichung von „Ghost of Yotei“ immer näher rückt, obwohl sich Entwickler Sucker Punch seit der Ankündigung im September des vergangenen Jahres in Schweigen hüllt.

Und tatsächlich: Aus heiterem Himmel gab Sony heute Nachmittag den offiziellen Release-Termin für „Ghost of Yotei“ in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt. Demnach wird das Open-World-Abenteuer am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen. Passend dazu veröffentlichten die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer und stellten die verschiedenen Editionen und Pre-Order-Boni vor.

Auf der Jagd nach den Yōtei Six

Der neue Trailer zu „Ghost of Yotei“ trägt den Titel „The Onryō’s List“ und liefert neben einigen Gameplay-Einblicken vor allem jede Menge neue Infos zur Hintergrundgeschichte. Demnach war es eine Bande von Gesetzlosen namens die Yōtei Six, die Protagonistin Atsu alles nahmen – ihre Familie töteten und sie sterbend zurückließen. Doch Atsu überlebte, lernte das Kämpfen und schwor auf Rache.

Nach Jahren der Abwesenheit und des Trainings kehrt Atsu nach Ezo, dem heutigen Hokkaido, zurück, um folgende Namen von ihrer Liste zu streichen: die Schlange, der Oni, der Kitsune, die Spinne, der Drache und Lord Saito. Da Sucker Punch die offene Welt weiterentwickelt hat und mehr Freiheiten bietet, können Spieler selbst entscheiden, auf welches Mitglied der Yōtei Six die Jagd zuerst eröffnet wird.

Darüber hinaus kann Atsu aber auch andere gefährliche Ziele aufspüren und Kopfgelder einfordern oder bei einem Waffen-Sensei neue Fähigkeiten erlernen. Die Macher versprechen für die Reise durch Ezo unerwartete Gefahren und Verbündete, friedliche Ruhepausen und auch wiederkehrende Aktivitäten aus „Ghost of Tsushima“. Außerdem lässt sich überall in der offenen Spielwelt ein Lagerfeuer machen, um sich auszuruhen.

Deluxe Edition, Collector’s Edition und Boni für Vorbesteller

Verfügbar sein wird „Ghost of Tsushima“ als Standardausgabe für 79,99 Euro, die sowohl im Einzelhandel als auch digital im PS Store erhältlich sein wird. Zudem wird es für 89,99 Euro eine digitale Deluxe Edition geben, die einige Extras enthält, darunter das Schlangenrüstungsset, eine alternative Farbe für die Startrüstung, eine Pferde- und Sattelfarbe, einen In-Game-Talisman, ein goldenes Schwertset und die Freischaltung von Reisekarten, mit denen sich Statuen auf der ganzen Welt finden und Fähigkeiten verbessern lassen.

Sammler haben obendrein die Möglichkeit zur Collector’s Edition von „Ghost of Yotei“ zu greifen, die via PlayStation Direct und bei ausgewählten Händlern verfügbar sein wird. Der Preis wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Sammlerausgabe umfasst sämtliche Inhalte der digitalen Deluxe Edition und wartet zusätzlich mit einer Replik von Atsus Geistermaske auf. Des Weiteren sind eine Nachbildung ihrer Schärpe und ihres Katanas, ein Münzbeutel, eine Anleitung für das Geschicklichkeitsspiel Zeni Hajiki, ein faltbarer Ginkgobaum aus Papier sowie vier Kunstkarten enthalten.

Vorbestellungen von „Ghost of Yotei“ werden ab dem 2. Mai 2025 möglich sein, während Fans das Spiel im PlayStation Store aber schon jetzt auf ihre Wunschliste setzen können. Vorbesteller einer beliebigen Edition erhalten zudem eine einzigartige In-Game-Maske sowie ein Set aus sieben PSN-Avataren mit Konzeptzeichnungen von Atsu und jedem Mitglied der Yōtei Six.

Weitere Meldungen zu Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren