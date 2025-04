Ghost of Yotei: Rückt der Release näher? Erste Alterseinstufung entdeckt

Nach wie vor ist die Veröffentlichung von „Ghost of Yotei“, dem Nachfolger des 2020 für die PS4 veröffentlichten „Ghost of Tsushima“, für dieses Jahr geplant. Obwohl es seit der Ankündigung im vergangenen September verdächtig ruhig um das kommende Open-World-Abenteuer geworden ist, scheint Entwickler Sucker Punch auf Kurs zu sein.

Ein wichtiger Hinweis darauf, dass einem Release in diesem Jahr nichts im Wege zu stehen scheint, ist die erste Alterseinstufung von „Ghost of Yotei“, die jetzt entdeckt wurde. Erfahrungsgemäß folgte auf eine solche Freigabe im Ausland oft keine allzu lange Wartezeit mehr bis zur Veröffentlichung.

Ghost of Yotei erhält Altersfreigabe in Taiwan

Erspäht wurde die Altersfreigabe für „Ghost of Yotei“, die in Taiwan erfolgte, von Gematsu, die jetzt einen entsprechenden Hinweis über den Kurznachrichtendienst Bluesky veröffentlicht haben. Demnach erhielt das Actionspiel eine R-Bewertung aufgrund von „Gewalt, Tabak und Alkohol“ sowie „unangemessener Sprache“. Weitere Details lassen sich der Einstufung leider nicht entnehmen.

Zuletzt gaben die Entwickler Ende März abermals einen Hinweis auf die Veröffentlichung von „Ghost of Yotei“. So teilte Andrew Goldfarb, Senior Communications Manager bei Sucker Punch, ein Stellenangebot, in dem es hieß: „Wir suchen einen erfahrenen Community- und Support-Spezialisten, der uns dieses Jahr beim Start von Ghost of Yotei unterstützt.“ Diese Nachricht bekräftigte somit erneut den angestrebten Release im Jahr 2025.

Details zum Spiel sind bislang rar gesät

Konkrete Details zu „Ghost of Yotei“ sind bislang kaum bekannt und fest steht bislang nur, dass die Handlung 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ angesiedelt sein wird und Spieler die Rolle einer neuen Kriegerin namens Atsu übernehmen werden. Sie begibt sich auf eine Reise, um die Verantwortlichen für den Tod ihrer Familie zu jagen und Rache zu nehmen.

Im Vergleich zum Vorgänger sollen die Spieler deutlich mehr Kontrolle über die Geschichte erhalten, und auch die offene Spielwelt soll laut Sucker Punch wesentlich abwechslungsreicher gestaltet sein. Im Kampf wird Atsu nicht nur ihr Katana – oder sogar zwei –, sondern auch neue Waffen wie Odachi und Kusarigami einsetzen sowie Schusswaffen für den Fernkampf nutzen können.

Außerdem wurde von Sucker Punch bereits hervorgehoben, dass „Ghost of Yotei“ von Grund auf für die PS5 entwickelt wurde. Spieler können sich unter anderem auf eine höhere Sichtweite und deutlich mehr Details freuen, während Besitzer einer PS5 Pro eine nochmals verbesserte Grafik und Leistung erwarten können. Ohnehin gab Produzent Brain Fleming unlängst zu verstehen, mit dem Spiel sowohl kreative als auch technische Innovationen voranzutreiben.

