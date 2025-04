Oblivion-Remaster: Spieler wollen Elden Ring – Ex-Blizzard-Chef äußert Zweifel an Relevanz von RPG-Neuauflagen

Mit der Veröffentlichung von “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” hat eines der bekanntesten Rollenspiele der 2000er Jahre eine technisch überarbeitete Rückkehr gefeiert. Die Ankündigung war nach zahlreichen Leaks keine Überraschung mehr. Begeistert zeigten sich Fans dennoch.

Während viele Spieler das Remaster feiern, gibt es auch kritische Stimmen – darunter die von Mike Ybarra, ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment.

Zweifel an der Relevanz alter Spielkonzepte

Ybarra meldete sich kurz vor der offiziellen Enthüllung von “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” via X zu Wort. Zu diesem Zeitpunkt war die Rückkehr längst bestätigt. Der Ex-Blizzard-Präsident machte deutlich, dass er die Zukunft von Remastern dieser Art grundsätzlich infrage stellt.

„Ich bin skeptisch gegenüber 20 Jahre alten Remastern“, erklärte er. In einer Zeit, in der Titel wie “Elden Ring” oder “Breath of the Wild” das Genre neu definiert hätten, könne ein Remake klassischer Rollenspiele kaum noch mithalten. „Was einst fantastisch war, wird – jetzt remastert – niemals mit modernen Meisterwerken wie Elden Ring mithalten können“, so Ybarra weiter.

Die Messlatte habe sich seiner Meinung nach verschoben – weg von bewährten Open-World-RPGs hin zu innovativen Konzepten. Obwohl er offen für eine Überraschung sei, sehe er keine große Zukunft für Nostalgie-basierte Neuauflagen: „Ich würde mich freuen, wenn mir das Gegenteil bewiesen würde. Aber das ist nicht der Fall.“

In einem weiteren Kommentar räumte Ybarra ein: „Ich glaube, wir hatten so viele Remaster, dass die Nostalgie in Grenzen gehalten wird.“ Gleichzeitig sieht er einen klaren Trend: „Ich glaube, die Gaming-Community will mehr denn je etwas Frisches und Neues.“

Die Resonanz auf “Oblivion Remastered” fällt bislang positiv aus. Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung verzeichnete die überarbeitete Version über 180.000 gleichzeitige Steam-Spieler, was für ein Remaster ein bemerkenswertes Ergebnis ist.

Aktuell sind rund 83 Prozent der Rezensionen auf Steam positiv, wobei sich Kritik primär auf technische Aspekte wie Performance bezieht, nicht auf das Spielkonzept selbst. Im PlayStation-Store gaben bislang rund 6.500 Leute ihre Stimme ab. 4,93 von fünf möglichen Sternen kamen im Schnitt zusammen. 97 Prozent der Teilnehmer vergaben die volle Sternenzahl.

Der kommerzielle Erfolg ist ebenfalls unübersehbar: Trotz eines Preises von mindestens 55 Euro stieg das Spiel schnell in die Top-Charts von Steam auf. Auch im PlayStation-Store ist “The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” momentan das erfolgreichste Spiel – vor „EA Sports FC 25“ und „Indiana Jones Jones und der Große Kreis“.

Viele heutige Spieler haben “Oblivion” in der ursprünglichen Version nie erlebt, aber kennen wahrscheinlich den Namen. Insbesondere jene, die erst mit “Skyrim” in die Serie kamen, erhalten durch das Remaster die Gelegenheit, ein Stück Gaming-Geschichte in aktualisierter Form kennenzulernen. Die Mischung aus Fans und Neueinsteigern scheint letztlich die Nachfrage zu beflügeln. Seid ihr auch schon in Cyrodiil unterwegs?

