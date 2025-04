Onimusha Warlords: Die ultimative Herausforderung – Capcom stellt Hölle-Modus inkl. Termin vor

Aktuell befinden sich bei Capcom gleich zwei Projekte auf Basis der „Onimusha“-Reihe in Arbeit. Zum einen handelt es sich um „Onimusha: Way of the Sword“, ein komplett neues Abenteuer, das Capcom im Rahmen der The Game Awards 2024 vorstellte und derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant ist.

Hinzu kommt das Remaster „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“, das bereits im nächsten Monat erscheinen soll. Bereits seit einigen Jahren ist die Neuauflage von „Onimusha: Warlords“ erhältlich, die in dieser Woche überraschend ein Content-Update spendiert bekommt.

Das Update erscheint im Laufe des heutigen Tages und bringt einen neuen Spielmodus beziehungsweise Schwierigkeitsgrad mit sich, der sich an Spieler richtet, die auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung sind.

Bereits ein Treffer bringt das Ende

Der neue Schwierigkeitsgrad trägt den Namen „Hölle“ und wird das Können der Spieler auf eine ernsthafte Probe stellen. Wie Capcom in der offiziellen Ankündigung verrät, reicht im „Hölle“-Modus nämlich schon ein einziger Treffer aus und sorgt dafür, dass der Protagonist sein Leben aushaucht.

„Du kannst jetzt den Schwierigkeitsgrad Hölle im Titelbildschirm auswählen. Dies ist ein extrem schwieriger Modus, in dem dich jeder gegnerische Angriff, egal wie leicht oder schwer, sofort tötet“, erklärt Capcom.

Der Publisher weiter: „Du kannst dich jedoch sofort wiederbeleben, wenn du einen Talisman besitzt. Ein Hinweis: Du erhältst die Auszeichnung Hölle, wenn du diesen Modus abschließt.“

Remaster im Westen seit 2019 erhältlich

„Onimusha: Warlords“ (In Japan: „Onimusha“) erschien ursprünglich im Jahr 2001 für PS2 und legte den Grundstein für den Erfolg der Reihe. Das Remaster wiederum veröffentlichte Capcom Ende 2018 in Japan. Im Januar 2019 waren zudem westliche Spieler auf PC, PS4, Xbox One und Switch an der Reihe. Die Neuauflage umfasst alle Inhalte des Originals und diverse technische Verbesserungen.

Das Abenteuer wird in HD-Qualität präsentiert, mit klarerer Grafik und flüssigerer Bildrate. Zu den neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, im Breitbildformat zu spielen, wobei der Bildschirm je nach Position des Spielers nach oben oder unten scrollt.

Die Spieler können zudem zwischen der klassischen „Panzersteuerung“ oder einer vollständigen 3D-Bewegung wählen.

