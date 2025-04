PS5-Angebote im PSN: Riesiger Sale mit bis zu 95 Prozent Rabatt gestartet

Im PlayStation-Store sind aktuell zahlreiche Titel im Preis gesenkt – mit Rabatten von bis zu 95 Prozent. Das Angebot umfasst eine große Bandbreite an Genres und setzt sich aus Tiefstpreisen und sich wiederholenden Angeboten zusammen.

Nicht zum ersten Mal dabei ist etwa „Mortal Kombat 11“, das diesmal für 4,99 Euro erhältlich. „EA Sports College Football 25“ kostet aktuell 15,99 Euro – ein Rabatt von 80 Prozent, der in diesem Jahr schon das zweite Mal erreicht wurde.

Final Fantasy, Uncharted und mehr

„Fallout 4“ ist für 7,99 Euro erhältlich, was vor allem für Spieler spannend ist, die sich auf den nächsten Teil vorbereiten wollen. Dabei können sie sich aber offenbar Zeit lassen. „Star Wars Jedi: Survivor“ wurde auf 19,99 Euro gesenkt. Weitere Story-Abenteuer gibt es in der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“. Der Preis liegt zwei Wochen lang bei 19,99 Euro.

Auch „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ ist diesmal dabei. 18,99 Euro zahlen Kunden im PlayStation-Store für das aufpolierte Remake. „Like A Dragon: Infinite Wealth“ kostet aktuell 34,99 Euro, ebenso wie „Fate/Samurai Remnant“.

Wer Indie-Perlen bevorzugt, kann bei „Disco Elysium – The Final Cut“ für 11,99 Euro oder „Nobody Saves The World“ für 8,74 Euro zuschlagen. Auch „Gigabash“, ein Multiplayer-Brawler, wurde auf 11,24 Euro reduziert. Für Strategie-Fans ist „The Diofield Chronicle“ zum Preis von 23,99 Euro erhältlich.

Weitere Angebote des PSN-Sales in der Übersicht

Nachfolgend einige weitere Angebote aus dem neusten PSN-Sale. Hierbei handelt es sich um Spiele, die exklusiv oder auch für die PS5 erhältlich sind.

Aliens Dark Descent : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Arcade Paradise : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Arcade Spirits: The New Challengers : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy : 19,79 Euro (-67%)

: 19,79 Euro (-67%) Atelier Ryza 3: Alchemist Of The End & The Secret Key : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Bilkins‘ Folly : 7,99 Euro (-65%)

: 7,99 Euro (-65%) Cookie Cutter : 8,99 Euro (-55%)

: 8,99 Euro (-55%) Control Ultimate Edition : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) Crash Drive 3 : 4,24 Euro (-75%)

: 4,24 Euro (-75%) Darksiders 2 Deathinitive Edition : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) EA Sports Pga Tour : 7,99 Euro (-90%)

: 7,99 Euro (-90%) Elex 2 : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) Final Vendetta : 6,24 Euro (-75%)

: 6,24 Euro (-75%) Five Dates : 7,49 Euro (-60%)

: 7,49 Euro (-60%) Gal Guardians: Demon Purge : 11,24 Euro (-55%)

: 11,24 Euro (-55%) Ghostrunner : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Grimgrimoire Oncemore : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Gunborg: Dark Matters : 2,99 Euro (-80%)

: 2,99 Euro (-80%) Heidelberg 1693 : 4,49 Euro (-70%)

: 4,49 Euro (-70%) Highwater : 8,99 Euro (-55%)

: 8,99 Euro (-55%) Inertial Drift : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Jets’N’Guns 2 : 7,49 Euro (-50%)

: 7,49 Euro (-50%) Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition : 33,99 Euro (-60%)

: 33,99 Euro (-60%) Labyrinth Of Galleria: The Moon Society : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Layers Of Fear : 17,99 Euro (-50%)

: 17,99 Euro (-50%) Like A Dragon: Ishin! : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Martha Is Dead : 10,49 Euro (-65%)

: 10,49 Euro (-65%) Martha Is Dead Ultimate Edition : 15,74 Euro (-65%)

: 15,74 Euro (-65%) Oaken : 5,99 Euro (-70%)

: 5,99 Euro (-70%) Operation: Tango : 7,64 Euro (-55%)

: 7,64 Euro (-55%) Outriders : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Potion Permit : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Rims Racing : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Salt And Sacrifice : 5,59 Euro (-65%)

: 5,59 Euro (-65%) Shadow Gambit: The Cursed Crew : 23,99 Euro (-50%)

: 23,99 Euro (-50%) Ship Of Fools : 8,79 Euro (-60%)

: 8,79 Euro (-60%) Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake : 17,99 Euro (-55%)

: 17,99 Euro (-55%) Super Mega Baseball 4 : 5,99 Euro (-90%)

: 5,99 Euro (-90%) Sword And Fairy: Together Forever : 15,99 Euro (-70%)

: 15,99 Euro (-70%) Syberia – The World Before : 15,99 Euro (-65%)

: 15,99 Euro (-65%) The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes : 9,89 Euro (-67%)

: 9,89 Euro (-67%) The King of Fighters 15 Standard Edition : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) The Medium : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Tormented Souls : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 14,99 Euro (-55%)

: 14,99 Euro (-55%) Under Night In-Birth 2 Sys:Celes : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) UFC 5 : 31,99 Euro (-60%)

: 31,99 Euro (-60%) Warhammer 40,000: Boltgun : 10,99 Euro (-50%)

: 10,99 Euro (-50%) WRC 9 Fia World Rally Championship : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Ys VIII: Lacrimosa of Dana: 19,99 Euro (-50%)

Das war längst nicht alles: Der neuste Sale im PlayStation-Store setzt sich aus mehr als 2.000 Angeboten – darunter auch deutlich reduzierte PS4-Games – zusammen. Die gesamte Übersicht sollte im Laufe des Tages im PlayStation-Store auftauchen – unter anderem in der Web-Version. Die Preise gelten in der Regel bis zum 8. Mai 2025.

Wer momentan kein weiteres Geld ausgeben möchte, aber eine gültige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann weiterhin die im April 2025 freigeschalteten Neuzugänge laden. Die Spiele für PS Plus Essential sind hier verlinkt. Ebenfalls stehen die neuen Titel für Extra und Premium bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren