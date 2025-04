Switch 2: Auch in Europa? Nintendo verweist auf mögliche Engpässe zum Japan-Launch

In einem aktuellen Statement räumte Nintendo ein, dass es zur Markteinführung der Switch 2 in Japan voraussichtlich zu Lieferengpässen kommen wird. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen Maßnahmen an, um zum Launch möglichst viele Konsolen zur Verfügung stellen zu können.

Im Vorfeld der offiziellen Enthüllung in diesem Monat wies Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa darauf hin, dass das Unternehmen alles unternehmen werde, um Lieferengpässe zum Launch der Switch 2 zu vermeiden.

In einem offiziellen Statement deutete Furukawa nun jedoch an, dass zur Markteinführung der Switch 2 in Japan möglicherweise einige Spieler leer ausgehen werden. Selbiges gilt für die aktuellen Vorbestellungen in Japan. Am morgigen Donnerstag, den 24. April 2025 erfahren japanische Nutzer, die sich über die My Nintendo-Lotterie um eine Vorbestellung der Konsole beworben haben, ob sie ausgewählt wurden.

Laut Furukawa erhielt Nintendo allein in Japan knapp 2,2 Millionen Bewerbungen – weitaus mehr als intern prognostiziert. Daher sei laut dem Präsidenten auch nicht davon auszugehen, dass im Rahmen der aktuellen Lotterie alle Bewerber berücksichtigt werden können.

Furukawa entschuldigt sich bei den Spielern

„Um euch allen die Nintendo Switch 2 liefern zu können, haben wir im Vorfeld eine große Anzahl von Komponenten beschafft und die Produktion eingeleitet. Am 2. April haben wir die Details zur Nintendo Switch 2 bekannt gegeben und mit der Annahme von Anmeldungen für eine Verlosung im My Nintendo Store begonnen“, erklärte Furukawa.

„Daraufhin haben sich allein in Japan sage und schreibe 2,2 Millionen Menschen angemeldet. Dies hat jedoch unsere Erwartungen weit übertroffen und übersteigt die Anzahl der Nintendo Switch 2-Geräte, die wir am 5. Juni im My Nintendo Store ausliefern können, deutlich.“

„Um denjenigen, die bei der ersten Verlosung nicht ausgewählt wurden, eine erneute Bewerbung zu ersparen, überträgt der My Nintendo Store nicht ausgewählte Bewerber automatisch von der ersten Verlosung in die zweite“, führte Furukawa aus.

„Trotz der verfügbaren Stückzahl der zweiten Verlosung können wir jedoch nicht alle eingegangenen Bewerbungen bearbeiten. Wir entschuldigen uns zutiefst, dass wir eure Erwartungen trotz unserer Vorbereitungen nicht erfüllen konnten.“

Nintendo möchte Switch 2-Produktion erhöhen

Abschließend wies Nintendos Präsident darauf hin, dass das Unternehmen die Produktion der Switch 2 ankurbeln möchte, um zum Launch möglichst viele Einheiten der Konsole anbieten zu können. „Als Reaktion auf diese Nachfrage unternehmen wir derzeit Schritte, um unser Produktionssystem weiter zu stärken“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Darüber hinaus planen wir, in Zukunft eine beträchtliche Anzahl von Nintendo-Switch-2-Geräten zu produzieren und auszuliefern. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Zeit, die es dauern wird, bis wir eure Erwartungen vollständig erfüllen können, und bitten um Ihr Verständnis.“

Bislang beziehen sich Nintendos Aussagen zu den Engpässen bei den Vorbestellungen beziehungsweise zur Markteinführung lediglich auf den japanischen Markt. Ob die Nachfrage in Europa und Nordamerika zu einem ähnlichen Szenario führen wird, bleibt abzuwarten. Hierzulande sind Vorbestellungen seit knapp zwei Wochen möglich.

In Europa erscheint die Switch 2 am 5. Juni 2025 zum Preis von 469,99 Euro. Zudem bietet Nintendo zeitlich begrenzt ein Bundle mit einem Download-Code von „Mario Kart World“ an, das für 509,99 Euro erhältlich ist.

