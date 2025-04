The Division 2: Zurück zum Anfang – „Battle for Brooklyn“-DLC mit Trailer und Termin vorgestellt

Um „The Division 2“, das ursprünglich bereits 2019 veröffentlicht wurde und dessen letzte Erweiterung „Warlords of New York“ im März 2020 erschien, wieder zu neuem Aufschwung zu verhelfen, startete Ubisoft die Strategie „Project Resolve“, die auch einen weiteren DLC vorsah.

Die Erweiterung „Battle of Brooklyn“, die Spieler zurück nach New York und somit an den Ausgangspunkt der Geschichte bringt, sollte bereits im Vorjahr erscheinen, erfuhr jedoch eine Verschiebung – zuletzt im Januar auf unbestimmte Zeit. Doch jetzt hat Ubisoft den neuen „The Division 2“-DLC offiziell enthüllt und auch einen Release-Termin genannt. Allzu lange müssen die Fans nicht mehr warten.

Neue Kampagne führt ab dem 27. Mai zurück nach New York

Das Wichtigste gleich vorweg: Der „Battle for Brooklyn“-DLC für „The Division 2“ wird gemeinsam mit einer neuen Season am 27. Mai 2025 veröffentlicht werden. Spieler kehren zurück in die beiden Viertel Brooklyn Heights und Dumbo, die mittlerweile von den Cleaners und Rikers heimgesucht werden. Geboten wird eine lineare Kampagne, die allein oder im Koop-Modus in Angriff genommen werden kann, um das Geheimnis hinter der sogenannten „Purple Flame“ zu lüften.

Neben neuen Missionen bietet die Erweiterung auch frische Fähigkeiten, darunter das aus „The Division“ bekannte Smart Cover. Der Skill ermöglicht die Verstärkung von Deckungen und gewährt offensive sowie defensive Buffs, während es zusätzlich die Pulsresistenz des gesamten Teams verbessert. Außerdem wartet die Catalyst Exotic Mask als exklusiver Gegenstand, die den Status-Effekt-Schaden verstärkt und die Anfälligkeit dafür reduziert.

Weitere Details zum „Battle for Brooklyn“-DLC und jede Menge Gameplay-Einblicke liefert ein Deep-Dive-Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Meldung anschauen könnt. Preislich werden für die Erweiterung 14,99 Euro fällig, während Spieler von „The Division 2“ die Erweiterung bereits ab morgen, dem 24. April, auf ihre Wunschliste im Ubisoft Store setzen können.

The Division 3 befindet sich bereits in Entwicklung

Neben dem anhaltenden Support für „The Division 2“ arbeitet Ubisoft hinter den Kulissen auch schon fleißig an einer vollwertigen Fortsetzung: „The Division 3“ wurde bereits im September 2023 offiziell angekündigt. Bislang sind allerdings noch keine handfesten Details zum Spiel bekannt, außer dass Julian Gerighty, der zuletzt als Creative Director für den zweiten Teil fungierte, die Rolle als ausführender Produzent übernehmen wird.

Mittlerweile dürfte die Entwicklung von „The Division 3“ auch in die Phase der Vollproduktion übergegangen sein, nachdem das verantwortliche Studio Massive Entertainment zuletzt intensiv mit „Star Wars Outlaws“ und dem dazugehörigen Post-Launch-Content beschäftigt war. Mit „The Division Heartland“ befand sich übrigens auch ein Free-to-Play-Ableger der Reihe in Arbeit, doch Ubisoft entschied sich im Mai 2024 dazu, das Projekt einzustampfen.

