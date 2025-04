The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Darum wurde es kein Remake – Bethesda äußert sich

Nach dem Release der Neuauflage von "The Elder Scrolls 4: Oblivion" entbrannte eine Diskussion darüber, ob wir es hier wirklich noch mit einem Remaster oder nicht doch einem Remake zu tun haben. In einem Statement zum Launch sorgte Bethesda für Klarheit.

Am Dienstagabend veröffentlichte Bethesda „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ für Konsolen und den PC. Neben einer umfassenden grafischen Überarbeitung erhielt die Neuauflage des Rollenspiels auch zahlreiche spielerische Verbesserungen.

So optimierten die Entwickler unter anderem das Kampfsystem, überarbeiteten die Benutzeroberfläche und nahmen sich dem im Original von 2006 vielfach kritisierten Level-Scaling der Gegner an. Schnell entbrannte in der Spielerschaft eine Diskussion darüber, ob der Begriff Remaster angesichts der vielen Neuerungen überhaupt noch zutreffend sei.

Vielmehr könne man „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ fast schon als ein Remake bezeichnen. Bethesda widersprach dieser Einschätzung jedoch. In einem Statement zum Launch der Neuauflage stellte der Publisher klar, dass es nie das Ziel gewesen sei, ein Remake von „Oblivion“ zu entwickeln.

Eine klassische Spielerfahrung in einem neuen Gewand

Stattdessen verfolgten die Entwickler das Ziel, den Spielern die Möglichkeit zu bieten, die klassische „Oblivion“-Erfahrung in einem modernen Gewand zu erleben. Trotz ausgewählter Verbesserungen handelt es sich spielerisch nach wie vor um dasselbe Rollenspiel wie im Original aus dem Jahr 2006.

„Wir hatten das große Glück, mit einem unglaublichen Team und Partnern bei Virtuos zusammenzuarbeiten. Obwohl wir schon einmal zusammengearbeitet haben, haben wir uns noch nie an etwas in diesem Ausmaß versucht“, so Bethesda weiter.

Der Publisher führte aus: „Jeder Teil der Kunst, jede Animation, jeder Spezialeffekt und jeder Teil der Welt wurde neu gemastert. Einige neue Stimmen wurden aufgenommen, die Originale blieben jedoch erhalten. Die Spielsysteme wurden aktualisiert, damit sie sich besser anfühlen. Die Levelsysteme wurden für einen flüssigeren Spielverlauf und mehr Balance angepasst.“

„Wir haben uns jedes Detail angesehen und sorgfältig verbessert. Vor allem aber wollten wir den Kern nie verändern. Es ist immer noch ein Spiel aus einer früheren Ära und soll sich auch so anfühlen.“

Remaster in zwei Editionen verfügbar

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. Auf allen Plattformen bietet Bethesda die Rollenspiel-Neuauflage in zwei Versionen an. Die Standard Edition ist im PlayStation Store für 54,99 Euro erhältlich. Neben dem Hauptspiel enthält diese die beiden Erweiterungen „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“.

Hinzukommt die Deluxe Edition für 64,99 Euro, die die folgenden Inhalte umfasst.

Digitales Hauptspiel

Einzigartige digitale Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstung und -Waffen sowie Pferderüstungssets

Digitales Artbook und Soundtrack-App

Storyerweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“

Zusätzliche Inhalte zum Herunterladen: Erweiterung „Fighter’s Stronghold“, „Spell Tome Treasures“, „Vile Lair“, „Mehrune’s Razor“, „The Thieves Den“, „Wizard’s Tower“, „Orrery“ und „Horse Armor Pack“

