The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Geschenke statt Unterlassungserklärung? Bethesda überrascht Team der Skyblivion-Mod 

Seit mehreren Jahren arbeitet ein ehrenamtliches Team an der sogenannten „Skyblivion“-Mod für „The Elder Scrolls 5: Skyrim“. Das ambitionierte Ziel: „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ vollständig in der „Skyrim“-Engine neu zu erschaffen und die Welt Cyrodiil mit all ihren Inhalten in „Skyrim“ spielbar zu machen.

Aktuell ist der Release der Mod für dieses Jahr geplant ist, doch Bethesda kam den Moddern mit der gestrigen Veröffentlichung von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ zuvor. Dies weckte Befürchtungen, dass Bethesda gegen die Mod vorgehen könnte. Und tatsächlich meldete sich das Studio mit einer Nachricht – die jedoch überraschenderweise anders ausfiel als erwartet.

Bethesda verschenkt Oblivion-Keys an das gesamte Team

Wie das Team hinter der „Skyblivion“-Mod jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, unterstützt Bethesda das Fan-Projekt auch weiterhin und als Geschenk hat das komplette Team Keys für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ erhalten. „Herzlichen Dank an unsere Freunde von Bethesda Studios für ihre fortlaufende Unterstützung von Skyblivion“, heißt es im X-Beitrag.

„Als riesige Fans sind wir überaus dankbar für das großzügige Geschenk von Oblivion Remastered Keys für unser gesamtes Modding-Team! Das bedeutet uns unglaublich viel. Vielen Dank für alles, Bethesda“, so die Modder weiter. In einer Antwort unter dem Beitrag stellen sie zudem klar: „Um jegliche Verwirrung auszuräumen, hat Bethesda klargestellt, dass sie keinerlei Absicht haben, unser Projekt einzustellen.“ Damit dürfte dem geplanten Release in diesem Jahr wohl nichts mehr im Wege stehen.

Oblivion Remastered ist ab sofort erhältlich

Währenddessen wurde „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ von Bethesda am gestrigen Abend im Anschluss an die offizielle Enthüllung direkt veröffentlicht, nachdem sich die Gerüchte um die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2006 in den letzten Tagen und Wochen regelrecht überschlagen hatten. Erhältlich ist das Remaster für die PS5, Xbox Series X/S und den PC – auch via Xbox Game Pass.

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ präsentiert sich als Komplettpaket, das neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“ sowie zahlreiche weitere Zusatzinhalte beinhaltet.

Technisch basiert die Neuauflage auf der Unreal Engine 5 und wartet unter anderem mit 4K-Auflösung bei 60 FPS, überarbeiteten Texturen, neuen Charaktermodellen, Animationen und weiteren Verbesserungen auf. Auch das Gameplay, einschließlich des Kampfsystems, der Benutzeroberfläche und des Levelsystems, wurde angepasst.

