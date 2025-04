US-Markt: Konsolen brechen ein, Digitaltrend und Assassin’s Creed Shadows auf Erfolgskurs

Der US-Markt für Videospiele zeigte im März 2025 eine gemischte Dynamik. Während einzelne Spiele starke Verkaufszahlen erzielten, verzeichnete der Hardwarebereich einen signifikanten Rückgang.

Die Ausgaben für Videospiel-Hardware beliefen sich laut Circana im vergangenen Monat auf 286 Millionen US-Dollar – ein Rückgang um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies stellt den niedrigsten März-Wert seit 2019 dar, als 279 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden.

Die PS5 blieb trotz eines Umsatzrückgangs von 26 Prozent gegenüber März 2024 die umsatzstärkste Plattform auf dem US-Markt. Auch die Xbox Series X/S verzeichnete einen Rückgang, hier um neun Prozent, während die Umsatzzahlen der Nintendo Switch um 37 Prozent sanken. Bei der zuletzt genannten Konsole ist es aufgrund der kürzlich vorgestellten Switch 2 ein zu erwartendes Ergebnis.

Digitalkonsolen im Trend

Auffällig ist der wachsende Anteil an Konsolen ohne Disk-Laufwerk: Im bisherigen Jahresverlauf entfielen 75 Prozent der Xbox Series- und 50 Prozent der PlayStation 5-Umsätze auf digitale Editionen. Da auch die Xbox Series X mittlerweile als Digital-Modell verkauft wird, sind keine Rückschlüsse auf den Anteil der Xbox Series S möglich.

Die Ausgaben für Videospielzubehör gingen im März 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um elf Prozent auf 238 Millionen US-Dollar zurück. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Headsets und Kopfhörern aus, deren Umsatz gegenüber März 2024 um 19 Prozent sank.

Angeführt wurde das Ranking vom „PS5 DualSense Wireless Controller Midnight Black“, gefolgt vom „PS5 DualSense Edge Wireless Controller Midnight Black“ auf Platz drei und dem „PS5 Portal Remote Player Midnight Black“ auf Rang vier.

Assassin’s Creed Shadows startet groß durch

Trotz des Hardwareeinbruchs zeigte sich der Softwarebereich stabil. Angeführt wurden die US-Charts im März 2025 von “Assassin’s Creed Shadows”. Der Titel erreichte auf der Xbox Platz eins sowie auf PlayStation und Steam jeweils den zweiten Platz der Verkaufsranglisten. Laut Circana handelt es sich dabei um das drittbeste Startdebüt der Reihe in einem Launch-Monat – hinter “Assassin’s Creed 3” (2012) und “Assassin’s Creed Valhalla” (2020).

“Assassin’s Creed Shadows” ist in den Vereinigten Staaten damit nach “Monster Hunter Wilds” das zweitmeistverkaufte Spiel des bisherigen Jahres. Weitere Neueinsteiger in den Top 5 der Verkaufscharts sind “MLB: The Show 25”, “WWE 2K25” und das Koop-Spiel “Split Fiction” von EA und Hazelight.

Im unteren Bereich der Top 20 landeten unter anderem “Bleach: Rebirth of Souls” auf Platz neun sowie Remaster-Versionen von “Xenoblade Chronicles X” und “Suikoden I and II” auf den Plätzen 17 bzw. 18. Bemerkenswert ist, dass das Remaster von “Xenoblade Chronicles X” allein auf Basis physischer Verkäufe diesen Rang erreichte.

(NEU) Assassin’s Creed Shadows (NEU) MLB: The Show 25 ^^ (1) Monster Hunter Wilds (NEU) WWE 2K25 (NEU) Split Fiction (6) Call of Duty: Black Ops 6 (4) PGA Tour 2K25 (5) NBA 2K25 (NEU) Bleach: Rebirth of Souls (2) Kingdom Come: Deliverance 2 (11) Minecraft ^ (9) Grand Theft Auto 5 (12) EA Sports FC 25 (14) Red Dead Redemption 2 (10) Madden NFL 25 (18) Elden Ring (NEU) Xenoblade Chronicles X * (NEU) Suikoden I and II HD Remaster (13) Marvel’s Spider-Man 2 (16) EA Sports College Football 25

^) Digitale Verkäufe auf Nintendo-Plattformen nicht enthalten

^^) Digitale Verkäufe auf Nintendo- und Xbox-Plattformen nicht enthalten

*) Digitale Spiele nicht enthalten

Die Gesamtausgaben auf dem US-Spielemarkt beliefen sich im März auf rund 4,7 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn lagen die Ausgaben mit 13,7 Milliarden US-Dollar etwa zwölf Prozent unter dem Vergleichszeitraum 2024.

