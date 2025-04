Wednesday: Erster Trailer und Starttermin für Staffel 2 des Netflix-Megahits sind endlich da!

Wednesday Addams, die Tochter der berühmten Addams Family, bekam im November 2022 mit „Wednesday“ ihre eigene Serie auf Netflix und bescherte dem Streamingdienst damit einen der größten Erfolge der vergangenen Jahre. Die düstere und äußerst humorvolle Coming-of-Age-Geschichte konnte sich 20 Wochen lang in den globalen Top 10 halten und weltweit über 252 Millionen Aufrufe generieren.

Nun meldet sich „Wednesday“ mit einer zweiten Staffel zurück, die sich ab sofort in einem ersten Trailer präsentiert und einen Vorgeschmack auf die noch „düstere und komplexere“ Reise liefert. Passend dazu hat Netflix außerdem den Starttermin bekannt gegeben. Demnach wird die zweite Staffel zweigeteilt: Während der erste Schwung an Episoden ab dem 6. August 2025 verfügbar sein wird, folgt der zweite Teil mit den restlichen Folgen am 3. September 2025.

Willkommen zurück an der Nevermore Academy

Wednesday kehrt in der zweiten Staffel der Serie zurück an die Nevermore Academy, die von Werwölfen, Sirenen, Telekinetikern und anderen Ausgestoßenen bevölkert wird, und an der sie bereits in der ersten Staffel eine mysteriöse Mordserie aufgeklärt hat. In den kommenden Episoden trifft sie aber nicht nur auf alte Bekannte, sondern auch auf neue Freunde und Feinde. Mit ihrem trockenen, aber messerscharfen Witz gilt es schließlich ein neues Mysterium zu lösen.

Die beiden Produzenten Alfred Gough und Miles Millar sagen zur zweiten Staffel von „Wednesday“: „In dieser Staffel ist Wednesdays Reise düsterer und komplexer, während sie sich zwischen Familie, Freunden, neuen Geheimnissen und alten Gegnern zurechtfindet und sich kopfüber in ein weiteres Jahr bei Nevermore stürzt.“ Zudem können Fans „mehr über die Geschichte der Addams Family erfahren und eine vielseitige Auswahl unglaublicher neuer Charaktere“ kennenlernen.

Alte Bekannte und neue Gesichter in Staffel 2

In der Hauptrolle wird erneut Schauspielerin Jenna Ortega als „Teilzeitdetektivin, Teilzeit-Krimiautorin und Vollzeit-Außenseiterin“ zurückkehren, und auch Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax), Victor Dorobantu (Das Ding) und Hunter Doohan (Tyler Galpin) werden zurückkehren.

Ebenfalls zu Hauptrollen befördert wurden Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) und Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Ritchie Santiago), während Jamie McShane (Sheriff Donovan Galpin) und Fred Armisen (Onkel Fester) wieder in ihren Gastrollen zu sehen sind.

Neu im Cast mit dabei sind unter anderem Steve Buscemi („The Big Lebowski“, „Boardwalk Empire“), Billie Piper („Scoop“, „I Hate Suzie “), Evie Templeton („Return to Silent Hill“, „Lord of Misrule “), Owen Painter („Tiny Beautiful Things“, „The Handmaid’s Tale“) und Noah B. Taylor („Law & Order: Organized Crime“, „Park Avenue“).

Hinter der Kamera agiert erneut Schöpfer Tim Burton, der als Regisseur und ausführender Produzent agieren wird. Auch Paco Cabezas und Angela Robinson werden Regie führen, während Showrunner Al Gough und Miles Millar als ausführende Produzenten tätig sind. Unterstützung gewähren Steve Stark, Andrew Mittman, Meredith Averill, Karen Richards, Gail Berman, Jonathan Glickman, Tommy Harper, Kayla Alpert und Kevin Miserocchi.

