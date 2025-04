Blade Runner: Auch für PS6 – Until-Dawn-Studio hatte Großes vor

Die Welt von „Blade Runner“ zählt zu den einflussreichsten Science-Fiction-Franchises der Popkultur. Neben Roman, Film und Serienadaptionen wurde das Universum auch in Videospielen aufgegriffen. Jüngsten Berichten zufolge plante das britische Entwicklerstudio Supermassive Games – bekannt durch Titel wie „The Quarry“ – ein neues Spiel in diesem Universum. Zu Gesicht bekommen werden wir es wohl nie.

Informationen zu einem eingestellten Projekt durchgesickert

Wie Insider Gaming berichtet, trug das geplante Spiel den Titel “Blade Runner: Time to Live”. Es handelte sich demnach um ein charakterorientiertes Action-Adventure in Third-Person-Perspektive, angesiedelt im Jahr 2065. Spieler sollten in die Rolle eines Nexus-6-Replikantenmodells schlüpfen, das „unerklärlicherweise noch weit über seine begrenzte Lebensspanne hinaus am Leben ist“.

Das Spielkonzept von “Blade Runner: Time to Live” sah eine Einzelspielererfahrung mit einer Spielzeit von etwa 10 bis 12 Stunden vor. Das Design basierte auf vier zentralen Mechaniken: Tarnung, Kampf, Erkundung und Ermittlung. Zusätzlich sollte die narrative Struktur durch ausgeprägte Charakterinteraktionen gestützt werden. Dialoge seien „authentisch, prägnant und ergreifend“ geplant gewesen, so die Projektbeschreibung.

„Reise aus der wimmelnden Unterstadt von New Zurich 2065 zu den unheimlichen Überresten der vergessenen Welt dahinter“, heißt es in einer Beschreibung des Spiels. Im Mittelpunkt der Handlung stand offenbar die Figur Rev, ein „mysteriöser und skrupelloser Anführer eines unterirdischen Replikantennetzwerks“, der in den Ruhestand geschickt werden sollte – eine Wendung, die mit einem Verrat und einem Kampf ums Überleben verbunden war.

Blade Runner war auch für die PS6-Generation geplant

Die Vorproduktion von “Blade Runner: Time to Live” begann dem Vernehmen nach im September 2024. Dem Bericht von Insider Gaming zufolge war das Kernteam identisch mit jenem von “The Quarry”, einem früheren Titel von Supermassive Games. Die Prototypenentwicklung sollte ursprünglich im September 2025 abgeschlossen sein. Eine Veröffentlichung war für September 2027 vorgesehen, unter anderem für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ebenso sollte der Titel auf die „Gen 10“-Konsolen abzielen – also auf die PS6 und Next-Xbox.

Das Entwicklungsbudget wurde auf rund 45 Millionen US-Dollar geschätzt. Davon waren neun Millionen US-Dollar für externe Schauspiel- und Performance-Aufnahmen eingeplant. Weitere wichtige Kostenfaktoren wie Musiklizenzen, Bildrechte, Lokalisierung und Qualitätssicherung waren nicht im ursprünglichen Budget enthalten. Nachträgliche Anpassungen sind in der Branche ohnehin üblich.

“Blade Runner: Time to Live” wurde laut Insider-Quellen bereits Ende 2024 eingestellt. Als maßgeblicher Grund wird Alcon Entertainment genannt, der Rechteinhaber der “Blade Runner”-Marke. Genaue Informationen zum Verhalten des Unternehmens liegen aus Quellenschutzgründen nicht vor. Eine direkt an der Entwicklung beteiligte Person bezeichnete das Projekt jedoch als „ziemlich beeindruckend“.

Von Supermassive Games werden wir dennoch in diesem Jahr etwas sehen:

Weder Supermassive Games noch Alcon Entertainment haben sich bislang öffentlich zur Entwicklung oder zur Einstellung des Spiels geäußert. Sollten weitere Einzelheiten folgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu Blade Runner.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren