Clair Obscur Expedition 33: Oblivion Remastered eine Gefahr? Synchronsprecher äußert sich

Mit "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" und "Clair Obscur: Expedition 33" sind in dieser Woche gleich zwei große Rollenspiele erschienen. Besteht also die Gefahr, dass sich die Titel gegenseitig ins Gehege kommen? Der Synchronsprecher Ben Starr vertritt diesbezüglich einen klaren Standpunkt.

Nach dem Release von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ am Dienstag dieser Woche ist ab sofort auch „Clair Obscur: Expedition 33“ für den PC und Konsolen erhältlich.

Wie die internationalen Reviews verdeutlichen, handelt es sich bei dem Rollenspiel aus dem Hause Sandfall Interactive um einen echten Überraschungshit und um einen heißen Kandidaten auf den Titel des besten Spiels des Jahres. Auf Metacritic bringt es „Clair Obscur: Expedition 33“ nach etwas mehr als 50 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 92 Punkten.

Spieler haben damit aktuell die Wahl zwischen zwei echten RPG-Schwergewichten. Da die Zeit der Spieler begrenzt ist, stellt sich natürlich die Frage, ob sich die beiden Titel möglicherweise ins Gehege kommen. Eine Sorge, die Ben Starr, der aus „Final Fantasy 16“ bekannte Synchronsprecher, nicht teilt.

Ein beeindruckendes Gaming-Jahr 2025

Starr, der in „Clair Obscur: Expedition 33“ den Charakter Verso vertont, sieht kein Problem in der gleichzeitigen Veröffentlichung der beiden Rollenspiele. Stattdessen ist er der Meinung, dass das RPG von Sandfall Interactive und „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ problemlos nebeneinander existieren können.

„Ich denke, was man dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, wie aufregend es ist, dass wir uns im Jahr 2025 befinden“, meint Starr. „Ein Jahr, in dem, ganz gleich welche Gaming-Vorlieben man hat – ob man von Blue Prince besessen ist, von Oblivion, ob man sich auf Doom: The Dark Ages freut oder auf Clair Obscur – es einfach so viel Vielfalt zu entdecken gibt“, sagte er.

„Clair Obscur: Expedition 33“ profitiere laut dem Synchronsprecher vor allem von der Tatsache, dass wir es hier mit einer komplett neuen Marke und einem Rollenspiel zu tun haben, das sowohl thematisch als auch spielerisch neue Wege geht. „Ich denke, Expedition 33 ist eine erstaunliche neue Marke. So etwas kommt nicht oft vor“, ergänzte Starr.

„Wir haben hier zwei Enden des Spektrums: Auf der einen Seite das Remake des Meisterwerks Oblivion, dieses Schwergewichts Oblivion, und auf der anderen Seite die neue Marke Expedition 33. Und hoffentlich können beide nebeneinander existieren.“

Es ist Platz für mehrere große Titel

Den Spielern empfiehlt Starr, sich keinen Druck zu machen und sich für jeden Titel einfach die nötige Zeit zu nehmen. Schließlich laufen ihnen andere Spiele nicht weg. „Ich weiß, dass sie das können, denn es gibt in der Branche so viel Raum, es zu genießen“, erklärte Starr seinen Standpunkt weiter.

„Dieses Spiel wird nicht verschwinden. Es ist im Game Pass. Lade es herunter, spiel es auf deiner Konsole und erlebe es, sobald du bereit bist. Wirklich, was für ein großartiges Jahr für Videospiele.“

„Clair Obscur: Expedition 33“ erschien heute für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33, The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren