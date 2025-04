Days Gone Remastered: Countdown zum Launch – Modi, Upgrade und Freischaltzeit

Days Gone Remastered:

Mit dem Remaster von „Days Gone" erscheint das Open-World-Erlebnis als überarbeitete Version für die PS5 und den PC. Die Neuauflage integriert technische Verbesserungen, neue Spielmodi und erweiterte Zugänglichkeit. Doch wie steht es um die Reviews?

Die Veröffentlichung einer remasterten Version eines bestehenden Titels ist in der Spielebranche längst kein Ausnahmefall mehr. Mit der Neuauflage von „Days Gone“ führt Sony diesen Trend fort und bringt das ursprünglich 2019 erschienene Survival-Adventure in technisch überarbeiteter Form erneut auf den Markt. In der kommenden Nacht geht es los.

Technische Neuerungen und Plattformdetails

„Days Gone Remastered“ erscheint am morgigen 25. April 2025 ausschließlich in digitaler Form für die PS5 sowie als kostenpflichtige Erweiterung unter dem Titel „Broken Road“ für PC. Im PlayStation-Store läuft der Countdown zur Freischaltung um Mitternacht aus.

Im Vergleich zur Version für PS4 und PC bietet „Days Gone Remastered“ eine Reihe visueller Verbesserungen:

Eine neue Himmels- und Atmosphärensimulation mit realistischer Ozon- und Spektrallichtdarstellung

Dunklere und stimmungsvollere Nächte

Verbesserte Bildschirmbeleuchtung durch optimierte indirekte Lichtquellen sowie verfeinerte Ambient Occlusion-Effekte

Verdoppelte Auflösung der Schattenberechnung für detailliertere Schattenwürfe

Die überarbeitete Version unterstützt auf der Konsole mehrere Grafikmodi:

Zusätzliche Anpassungen an „Days Gone Remastered“ betreffen das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sowie die Integration von 3D-Audio über das Tempest-System. Weiterhin wurden Barrierefreiheitsfunktionen wie Kontrastanpassungen, UI-Sprachausgabe, individuelle Tastenbelegung und eine veränderbare Spielgeschwindigkeit implementiert.

Neue Spielmodi und Features

Neben den technischen Verbesserungen enthält die Remastered-Version mehrere neue Spielmodi.

Der sogenannte Hordenangriff-Modus erlaubt das Überleben gegen kontinuierlich wachsende Gegnerwellen mit zufälliger Waffenzuweisung, einem Fortschrittssystem und freischaltbaren Inhalten.

erlaubt das Überleben gegen kontinuierlich wachsende Gegnerwellen mit zufälliger Waffenzuweisung, einem Fortschrittssystem und freischaltbaren Inhalten. Der Permatod-Modus bietet ein Spiel mit dauerhaftem Spielstandverlust nach dem Tod, wobei zwischen einem vollständigen Neustart und einem Wiederbeginn ab dem aktuellen Akt gewählt werden kann.

Ein weiterer neuer Modus ist der Speedrun-Modus, der während des Spielverlaufs eine Zeitmessung vornimmt und am Ende eine grafisch aufbereitete Statistik liefert. Der Fotomodus wurde um zusätzliche Funktionen erweitert, um die Aufnahmequalität und Anpassungsmöglichkeiten zu erhöhen.

Upgrade-Möglichkeiten und Preisgestaltung

Für Besitzer der PS4-Version von „Days Gone“ besteht die Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Upgrade auf die Remastered-Version durchzuführen. Der Preis für das Upgrade liegt bei 10 Euro. Dieses Angebot gilt sowohl für die digitale als auch für die Disk-Version. Ausgenommen sind jedoch Nutzer, die das Spiel im Rahmen der PS Plus Collection erhalten haben. In diesem Fall ist ein Neukauf zum regulären Preis von 49,99 Euro erforderlich.

PC-Spieler erhalten die neuen Inhalte über das kostenpflichtige DLC „Broken Road“, das ebenfalls 10 Euro kostet und den Besitz der ursprünglichen PC-Version voraussetzt. Er umfasst alle neuen Spielmodi, den erweiterten Fotomodus sowie die technischen und barrierefreien Verbesserungen.

Aktuell liegen noch keine Reviews zur Remastered-Version von „Days Gone“ vor, was mit einem späten Versand von Test-Codes begründet werden kann. Hier dürften allerdings morgen die ersten Spielerstimmen und in den kommenden Tagen die ersten Tests der Fachmedien folgen.

