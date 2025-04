EA Sports F1 25 angespielt: Konnersport greift in Braking Point 3 nach der Meisterschaft!

Die Racing-Game-Profis von Codemasters arbeiten derzeit fleißig an "EA Sports F1 25". Wir durften das Entwicklerteam besuchen und möchten euch in unserer Preview verraten, wie uns der Story-Modus "Braking Point 3" gefallen hat.

Derzeit arbeitet das auf Racing-Games spezialisierte Team von Codemasters eifrig an der Fertigstellung von „EA Sports F1 25“. Wir durften dem Entwicklerstudio in Birmingham einen Besuch abstatten und während unseres Aufenthalts in verschiedene Spielmodi reinschnuppern. Da wir euch die Neuerungen des „My Team“-Modus und die frischen Anpassungsmöglichkeiten bereits vorgestellt haben, soll es heute primär um „Braking Point 3“ gehen.

Der beliebte Story-Modus, der erstmals in „F1 23“ dabei war, konnte schnell zahlreiche Fan-Herzen erobern und kehrt nun zusammen mit dem Team von Konnersport zurück. Wir durften in die Kampagne des Racing-Games reinschnuppern und haben sowohl den Anfang der PC- als auch den der PS5-Pro-Version gespielt. Hierbei hat es sich zwar um keine richtigen Preview-Versionen gehandelt, doch unsere Eindrücke möchten wir natürlich trotzdem gerne mit euch teilen.

Konnersport wird ins Chaos gestürzt

Eins gleich vorneweg: Allzu viele Details konnten wir den Verantwortlichen von Codemasters zum Story-Modus leider nicht entlocken. Sie haben uns lediglich verraten, dass es ein einschneidendes Ereignis geben soll, das das Konnersport-Team ins Chaos stürzt. Hierbei soll nicht weniger als das Vermächtnis des Rennstalls auf dem Spiel stehen. Eure Aufgabe ist es, das Steuer irgendwie wieder herumzureißen und die Chancen des Teams auf die Meisterschaft zu wahren.

Hierbei sollen Spielerinnen und Spieler nun größere Freiheiten in „F1 25“ genießen. Es wird zum Beispiel bestimmte Punkte innerhalb der Story geben, an denen ihr entscheiden könnt, mit welchem eurer Fahrer ihr antreten möchtet. Abhängig von eurer Wahl werden euch unterschiedliche Ziele für die Rennen vorgegeben und gewisse Ereignisse sollen anders ausgehen.

Für Konnersport steht in „Braking Point 3“ viel auf dem Spiel!

Etwas mehr können wir euch indes zum Schwierigkeitsgrad des Story-Modus sagen, denn Codemasters integriert in „Braking Point 3“ eine vierte Schwierigkeitsstufe, die sich speziell an erfahrene Spieler richtet. Die drei altbekannten Schwierigkeitsgrade wurden indes neu kalibriert und ausbalanciert. So sollen sowohl Neulinge als auch Profis ihren Spaß mit Konnersport haben.

Hervorragendes Fahrgefühl

Doch kommen wir nun endlich zum Gameplay an sich, denn noch bedeutend wichtiger ist natürlich, wie sich das Fahren anfühlt. Um es direkt auf den Punkt zu bringen: Das Fahrgefühl ist hervorragend. Jedes Auto, hinter dessen Steuer wir uns setzen durften, hat sich anders gefühlt, doch wir hatten stets den Eindruck, die volle Kontrolle über unsere Rennboliden gehabt zu haben. Hier macht sich Codemasters langjährige Erfahrung im Genre definitiv bezahlt.

Egal ob halsbrecherische Überholmanöver, gut getimtes Bremen oder das Meistern besonders kniffliger Streckenabschnitte – all das hat sich sehr spaßig gespielt und schlichtweg gut angefühlt. Das gilt sowohl für die PC- als auch die PS5-Version. Erstere durften wir mit professionellen Racing-Game-Equipment erleben, was für eine ungemein immersive Spielerfahrung gesorgt hat. Auf der PlayStation 5 konnte der Titel derweil mit dem haptischen Feedback des DualSense-Controllers punkten, das gut ins Spielgeschehen integriert wurde.

Das Fahrgefühl von „EA Sports F1 25“ hat uns richtig gut gefallen.

Wir hätten sehr gerne noch viele weitere Runden mit Konnersport gedreht, allerdings war unsere Zeit mit dem „Braking Point 3“-Modus von „EA Sports F1 25“ leider recht knapp bemessen. Doch dass wir am liebsten noch weiter gespielt hätten, spricht nur für das kommende Racing-Game, das in der von uns gespielten Version, Codemasters-typisch, sehr gekonnt den Spagat zwischen Anspruch und Fahrfreude gemeistert hat.

Überarbeitete Pressekonferenzen & mehr

Nach einem, im Idealfall, erfolgreich abgeschlossenen Rennen, gibt es natürlich noch mehr für euch zu tun. Einmal warten Interviews mit der Presse auf euch, die im Gegensatz zu „F1 24“ überarbeitet worden sind. Hiervon haben wir allerdings noch zu wenig gesehen, um euch sagen zu können, wie sehr sich die neue Version in „F1 25“ von der des Vorgängers unterscheidet. Was wir euch sagen können, ist, dass die Gesichtsanimationen nun schicker aussehen.

Generell hat die Präsentation von „Braking Point 3“ auf uns einen durchweg positiven Eindruck gemacht und unsere Neugier bezüglich des weiteren Verlaufs der Story-Kampagne geweckt. Hier kam darüber hinaus die überarbeitete Grafik schön zur Geltung. Insbesondere auf der PS5-Pro-Version, die wir in 8K-Auflösung erleben durften, hatten wir dank gestochen scharfer Texturen sowie des tollen Geschwindigkeitsgefühls richtig viel Spaß.

Ebenfalls positiv erwähnen, möchten wir noch die Soundkulisse von „EA Sports F1 25“, insbesondere die schön satt klingenden Motorensounds, sowie die überarbeiteten Menüs. Diese lassen sich angenehm intuitiv handhaben, da auch kleine Unterpunkte mit kurzen Beschreibungen versehen sind. Last but not least dürft ihr mit Konnersport in diesem Jahr nach dem Abschluss von „Braking Point 3“ direkt im Karrieremodus weiterfahren.

Kooperation mit kommendem F1-Kinofilm & VR-Support

Abseits unserer Zeit mit dem Spiel selbst hatten wir des Weiteren die Gelegenheit, mit Lee Mather (Senior Creative Director) und Gavin Cooper (Creative Director) zu sprechen. Da „F1 25“ einige Inhalte enthalten wird, die auf dem kommenden Apple-Original-Kinofilm „F1“ mit Brad Pitt („Once Upon a Time in Hollywood“) basieren, haben wir beide nach der Zusammenarbeit mit dem Filmteam gefragt. Hierzu erklärte uns Gavin Cooper:

„Es gab viel Hin und Her zwischen uns und dem Filmteam“, obwohl Codemasters nicht in die Produktion des Films aktiv involviert sei. Dennoch müsse sich das Entwicklerstudio natürlich auf die Infos des Filmteams verlassen können, „um die Szenarien, die darauf basieren werden, gestalten zu können. Es gibt viele Gespräche, viel juristisches Gerede zwischen verschiedenen Parteien.“ Insgesamt bezeichnet Cooper diese Zusammenarbeit jedoch als „sehr positiv“.

„F1“ startet am 26. Juni 2025 in den deutschen Kinos.

Sein Kollege Lee Mather ergänzte, das erste Gespräch mit Apple bezüglich einer potentiellen Zusammenarbeit mit dem „F1“-Film gegeben habe, sei ein „Kneif-mich-Moment“ für ihn gewesen – unter anderem auch wegen der Anwesenheit von Filmemacher Jerry Bruckheimer („Fluch der Karibik“-Reihe): „Offensichtlich konnten sie die Verbindung erkennen, es ist der „F1“-Film und das „F1“-Spiel. Sie konnten verstehen, dass es ein Publikum gibt, das wir haben, und ein Publikum, das sie haben, und dass wir beide voneinander profitieren können.“

Außerdem hatten wir unsere beiden Interviewpartner noch nach einem möglichen VR-Support auf PlayStation 5 gefragt. Hierzu sagte uns Lee Mather: „Es ist ein fortlaufendes Thema, und ich sage das regelmäßig – es gibt ein Publikum, das findet, dass Rennspiele für VR geeignet sind, und wir werden diese Gespräche auch weiterhin bezüglich PlayStation VR führen.“

Einschätzung: gut

