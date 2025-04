Elden Ring Nightreign: Geheimnisvolle Einsiedlerin demonstriert ihre magischen Fähigkeiten im neuen Trailer

Im nächsten Monat geht es für Spieler mit „Elden Ring Nightreign“ zurück in die bekannten Zwischenlande – doch dieses Mal handelt es sich um ein Roguelike-inspiriertes Koop-Abenteuer, in dem man sich gemeinsam mit zwei weiteren Verbündeten zufallsgenerierten Herausforderungen entgegenstellt.

Dafür haben die Spieler die Wahl zwischen insgesamt acht verschiedenen Klassen, die alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen und exklusiven Fähigkeiten daherkommen. Zuletzt hatte FromSoftware bereits den Bogenschützen Ironeye, die Herzogin, eine flinke Nahkämpferin und den zerstörerischen Raider anhand von Trailern vorgestellt. Ab sofort steht ein neues Video bereit, dass die Einsiedlerin etwas genauer vorstellt.

Fokuspunkt-Diebstahl und Blutsiegel: Die Spezialitäten der Einsiedlerin

Die Einsiedlerin, die bereits im Netzwerktest von „Elden Ring Nightreign“ spielbar war, dürfte vielen bekannt sein. Der neue Trailer unterstreicht ihren düsteren und geheimnisvollen Stil als Zauberin, zeigt aber auch ihre überraschende Vielseitigkeit im Kampf: Um Fokuspunkte zu sparen, greift sie bei Bedarf auf Nahkampfwaffen zurück, um Gegner auch auf kurze Distanz zu bezwingen.

Dank ihrer Fähigkeiten kann die Einsiedlerin Gegnern aber auch Fokuspunkte entziehen und diese in magische Attacken umwandeln. Ihre Spezialfähigkeit ermöglicht es ihr außerdem, Feinde mit Blutsiegeln zu brandmarken und so deren Lebenspunkte zu reduzieren. Angesichts ihres begrenzten Fokuspunkte-Vorrates und des kürzesten Lebensbalkens aller Klassen richtet sich die Einsiedlerin vor allem an geübte Spieler.

Acht Charaktere zum Start – und zwei Mysterien

Wie bereits eingangs erwähnt, umfasst die anfängliche Auswahl in „Elden Ring Nightreign“ acht spielbare Charaktere. Neben den aus den Trailern bekannten Klassen Ironeye, Herzogin, Raider und nun auch der Einsiedlerin gesellen sich der Wächter, ein defensiv starker Tank, sowie Wylder, eine Art ausgewogener Alleskönner, hinzu. Zwei weitere Klassen hat FromSoftware bisher jedoch noch nicht enthüllt.

Fans spekulieren, dass sich unter den noch geheimen Klassen ein Samurai verbergen könnte. Das deuteten bereits Szenen in einem Trailer an, während das Gameplay stark an die reaktionsschnellen Konter aus „Sekiro: Shadows Die Twice“ erinnerte. Die achte Klasse könnte hingegen ein Beschwörer sein, der auf die bewährten Geisteraschen aus dem Hauptspiel setzt – eine Möglichkeit, die Game Director Junya Ishizaki in einem Interview mit IGN Japan andeutete.

„Elden Ring Nightreign“ wird schließlich am 30. Mai 2025 für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen. Nach der Veröffentlichung dürfen sich Spieler außerdem auf zusätzliche Inhalte freuen, die sowohl neue, anspruchsvolle Bosse als auch weitere spielbare Charaktere umfassen und somit die anfängliche Auswahl von acht Klassen erweitern.

