Final Fantasy 7 Remake Part 3: Ein weiterer Schritt in Richtung Release – Nächste Phase hat offenbar begonnen

„Final Fantasy 7 Remake Part 3“ wird die umfassende Neuinterpretation von Square Enix’ Rollenspiel-Meisterwerk endlich abschließen. Die Entwicklung eines solch gigantischen Projekts bedeutet jedoch enormen Aufwand: Angesichts der fast vierjährigen Wartezeit zwischen dem ersten und zweiten Teil dürfte auch der finale Akt noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Doch allem Anschein nach schreiten die Arbeiten am dritten Teil gut voran und könnten sogar fortgeschrittener sein als bisher vermutet wurde. Einen entsprechenden Hinweis lieferte jetzt der englische Synchronsprecher des Protagonisten Cloud Strife. Demnach scheint die Entwicklung von „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ bereits die nächste Phase erreicht zu haben.

Englische Sprachaufnahmen scheinen bereits begonnen zu haben

Wie ein Nutzer im ResetEra-Forum bemerkte, postete Cody Christian, Clouds englischer Sprecher, kürzlich eine interessante Instagram-Story: Ein Foto zeigte den Synchronsprecher im Tonstudio, offensichtlich bei Aufnahmen für ein noch unbekanntes Projekt. Er kommentierte das Bild mit den Worten: „So froh, wieder mit meinem Besten zusammen zu sein“, während Cloud mit seinem Schwert abgebildet war.

Daraus lässt sich schließen, dass Christian höchstwahrscheinlich neue Cloud-Zeilen für „Final Fantasy VII Remake Part 3“ aufnimmt, was bedeutet, dass die englischen Sprachaufnahmen für die kommende Rollenspiel-Neuauflage bereits laufen. Zuletzt informierte Game Director Naoki Hamaguchi im Dezember des vergangenen Jahres über den aktuellen Entwicklungsstand und bestätigte dessen positiven Verlauf, bat die Fans aber gleichzeitig um Geduld.

Geduld gefragt: Release wohl nicht vor 2027

Es ist davon auszugehen, dass im Laufe dieses Jahres erste handfeste Details zu „Final Fantasy VII Remake Part 3“ folgen werden. Dazu zählt auch der finale Titel des Rollenspiels, der aktuell noch unbekannt ist. Spekulationen zufolge könnte dieser „Reunion“ lauten, da die Geschichte ihren finalen Höhepunkt erreicht und die Entwickler bereits versprachen, alle offenen Fragen aus den ersten beiden Teilen zu klären.

Die Entwickler haben außerdem bereits in Aussicht gestellt, dass die Erkundung im nächsten Spiel noch weiter optimiert und nahtloser verlaufen wird. Zudem dürfen sich die Fans auf die Rückkehr des ikonischen Luftschiffs Highwind freuen. Bis dahin wird es jedoch noch dauern: Vermutlich ist es erst 2027 so weit – im selben Jahr, in dem das PS1-Original sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

