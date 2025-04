Ghost of Yotei: Das Ziel ist mehr Diversität – Entwickler sprechen über die Arbeiten an der Welt

In dieser Woche enthüllte Sucker Punch nicht nur den Releasetermin von "Ghost of Yotei". Darüber hinaus sprachen die Entwickler über die Arbeiten an der Spielwelt und die von ihnen verfolgten Ziele.

In dieser Woche überraschten Sony und die Entwickler von Sucker Punch die Spieler mit der Enthüllung des Releasetermins von „Ghost of Yotei“. Wie bekannt gegeben wurde, erscheint der Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ Anfang Oktober.

Passend zur Terminankündigung sprachen Jason Connell und Nate Fox, die sich bei „Ghost of Yotei“ den Posten des Game Directors teilen, über die Arbeiten an dem ambitionierten Open-World-Abenteuer. Im Interview mit Variety gingen Connell und Fox auf die Gestaltung der Spielwelt ein, die im direkten Vergleich zum Vorgänger vor allem in puncto Abwechslung und Vielfalt einen großen Schritt nach vorn machen soll.

Ein weiterer Punkt, den die beiden kreativen Köpfe ansprachen, ist die reale Insel Tsushima, die nach dem Release von „Ghost of Tsushima“ einen regelrechten Tourismusboom erlebte. Connell und Fox hoffen, dass Ähnliches nach der Veröffentlichung von „Ghost of Yotei“ auch für Hokkaido gilt.

Die größte Spielwelt in Sucker Punch‘ Geschichte

Laut Nate Fox wird die Spielwelt von „Ghost of Yotei“ jedoch nicht nur durch ihre Vielfalt überzeugen. Der Game Director kündigte zudem an, dass sich die Spieler auf nichts Geringeres als die bislang größte Welt in einem Sucker Punch-Titel einstellen dürfen. Entsprechend leicht sei es, sich in dieser zu verlieren, wie Fox betont.

„Das ist das offenste Spiel, das wir je gemacht haben“, so der Game Director weiter. „Es ist einfach eine der größten Freuden, sich zu verirren. Man lässt sich von seiner Neugier durch die Landschaft leiten. Wir sehen das als einen heiligen Moment, den wir den Spielern ermöglichen möchten, damit sie sich in Hokkaido, oder Ezo, wie es damals hieß […] ganz präsent fühlen.“

„Ezo ist eine eigenständige Figur voller verborgener Geheimnisse und einer Anthologie von Geschichten.“

„Es ist einfach so wild und naturbelassen“, ergänzte Connell. „Daraus entsteht die Möglichkeit, eine etwas wildere und ländlichere Version dieser Geschichte zu erzählen, als wenn sie in einer Großstadt spielen würde. Es gibt so viele Biome, die zum Leben erweckt werden können, und so viele majestätische und wunderschöne Orte, von denen wir uns inspirieren lassen können.“

„Wir können unmöglich alles berücksichtigen“, heißt es abschließend. „Also können wir uns einige der schönsten Orte heraussuchen und sie für unsere Spieler zum Leben erwecken.“

In diesen Versionen erscheint das Samurai-Abenteuer

„Ghost of Yotei“ ist ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erhältlich. Sony-typisch erscheint der Titel in Form unterschiedlicher Versionen. Die Standardausgabe bietet Sony zum Preis von 79,99 Euro an. Für 89,99 Euro wird eine digitale Deluxe Edition erhältlich sein, die diverse exklusive Inhalte umfasst.

Darunter ein Schlangenrüstungsset, eine alternative Farbe für die Startrüstung oder eine Pferde- und Sattelfarbe. Im PlayStation Direct Store und bei ausgewählte Händlern kann „Ghost of Yotei“ zudem in Form einer physischen Collector’s Edition erworben werden.

Eine Übersicht über alle Inhalte der Collector’s Edition findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren