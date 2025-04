Ghost of Yotei: Entwickler über die neuen Waffen – das Katana bleibt, aber die Action explodiert

Protagonistin Atsu wird sich in „Ghost of Yotei“ nicht nur auf ihr Katana verlassen, sondern auch zu neuen Waffen greifen. Doch durch den Einsatz von Schießpulver wird die Action noch explosiver ausfallen, wie die Entwickler jetzt in einem Interview verraten haben.

Nach der offiziellen Ankündigung von „Ghost of Yotei“ im vergangenen September im Rahmen einer State of Play war die Vorfreude der Fans enorm. Doch die darauffolgende Stille um den Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ schürte in den letzten Monaten Skepsis hinsichtlich der für 2025 anvisierten Veröffentlichung.

Doch gestern überraschten Sony und Sucker Punch mit der unerwarteten Enthüllung des finalen Release-Termins und eines neuen Trailers zu „Ghost of Yotei“. In einem aktuellen Interview lieferten die Entwickler jetzt außerdem weitere Informationen zum Spiel, insbesondere zu den neuen Waffen. Demnach wird es im kommenden Abenteuer deutlich explosiver zur Sache gehen.

„Dinge in die Luft zu jagen, ist für ein Videospiel nie verkehrt“

Auch in „Ghost of Yotei“ wird der Schwertkampf mit dem Katana weiterhin im Mittelpunkt stehen. Doch anders als im Vorgänger werden der neuen Heldin Atsu auch neue Waffen zur Verfügung stehen. Dazu zählen nicht nur Doppel-Katana, sondern auch Odachi oder Kusarigami. Da „Ghost of Yotei“ jedoch 300 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers angesiedelt ist, kommt noch eine völlig neue Komponente ins Spiel: Schießpulver.

Während sich Jin Sakai für den Fernkampf auf Pfeil und Bogen verlassen musste, kann Atsu zu Schusswaffen greifen. Im Gespräch mit Variety erklärte Co-Creative Director Nate Fox von Sucker Punch: „Wir haben den Vorteil, dass Schießpulver Teil des Kampfmixes ist. Obwohl das Katana immer noch die wertvollste Waffe ist, sind zusätzliche Möglichkeiten, Dinge in die Luft zu jagen, für ein Videospiel nie verkehrt.“

Spieler sollen mit Atsu gemeinsam als Kampfkünstler wachsen

Jason Connell, ebenfalls als Co-Creative Director tätig, ergänzte zudem, dass am Ende des neuen Trailers eine weitere Waffe zu sehen ist, die von Atsu genutzt werden kann: Ein Speer, der Yari genannt wird. „Die Möglichkeit, mit so vielen verschiedenen Waffen zu spielen, ist für das Spielgefühl völlig neu. Jede von ihnen hat ihre eigenen Vorteile“, erklärte der Entwickler.

Fox ergänzte abschließend: „Die Waffen sind natürlich eine große Sache, denn die Beherrschung einer Waffe ist Teil des Samurai-Kinos. Der Umgang mit dieser Klinge ist unerlässlich. Aber wir wollten den Spielern eine noch stärkere Verbindung zu den Waffen und dem Land vermitteln.“

„Deshalb gibt es in Ezo Lehrer, die einem den Umgang mit dieser Waffe auf eine ganz natürliche Weise beibringen, wie man es vielleicht aus den Filmen kennt. So kann man erleben, wie es ist, gemeinsam mit Atsu als Kampfkünstler zu wachsen.“

Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Vorbestellungen werden ab dem 2. Mai 2025 möglich sein. Dabei haben interessierte Spieler die Wahl zwischen der herkömmlichen Standardfassung und einer digitalen Deluxe Edition, die mit einigen Extras daherkommt. Zudem wird auch eine umfangreiche Collector’s Edition erhältlich sein, die unter anderem eine Replik von Atsus Geistermasken enthalten wird.

