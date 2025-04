Housemarque: Was planen die Returnal-Entwickler zum Jubiläum? Geheimnisvoller Teaser wirft Fragen auf

„Returnal“-Entwickler Housemarque, die aktuell am neuen PS5-Abenteuer „Saros“ arbeiten, feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum - und offenbar plant das finnische Studio etwas Besonderes. Angeheizt werden die Spekulationen jetzt durch ein Teaser-Video.

Das in Helsinki ansässige Studio Housemarque, das zuletzt vor allem mit dem Third-Person-Shooter „Returnal“ für Aufsehen sorgte, wurde bereits am 19. Juli 1995 gegründet und ist somit der älteste aktive Spieleentwickler Finnlands. Damit steht in diesem Jahr auch das 30-jährige Jubiläum von Housemarque bevor, das seit Juni 2021 auch offiziell zur PlayStation-Studios-Familie gehört.

Und offenbar planen die Entwickler anlässlich dieser Feierlichkeiten etwas Besonderes – möglicherweise eine Ankündigung oder Ähnliches. Diese Spekulationen wurden nun durch ein geheimnisvolles und eher ungewöhnliches Teaser-Video ausgelöst, das Housemarque auf seinem offiziellen X-Account veröffentlicht hat und die Fans in helle Aufregung versetzt.

30 Jahre Housemarque: Was wird gefeiert?

Der 15 Sekunden lange Clip im Found-Footage-Stil gibt keinerlei konkrete Hinweise darauf, was Housemarque genau in Planung haben könnte. Begleitet wird das Video lediglich von einem Augen-Emoji und dem Hashtag #HMQ30, was zumindest unmissverständlich signalisiert, dass die geplante Ankündigung oder Enthüllung definitiv im Kontext des diesjährigen Jubiläums steht. Da der eigentliche Jahrestag auf den 19. Juli fällt, müssen sich die Fans aber wohl noch etwas gedulden, bis Housemarque das Geheimnis lüftet.

Das hält die Community jedoch nicht davon ab, bereits jetzt fleißig Spekulationen anzustellen. Unter dem erwähnten Teaser-Video häufen sich bereits die Kommentare: Ein Teil der Fans vermutet einen Zusammenhang der Ankündigung mit dem neuen Projekt „Saros“, das kürzlich im Rahmen der letzten State of Play im Februar vorgestellt wurde. Andere wiederum hoffen auf einen PS5-Pro-Patch für „Returnal“ oder gar auf eine Fortsetzung älterer Housemarque-Titel wie ein potenzielles „Resogun 2“, „Alienation 2“ oder ein neues „Super Stardust“.

Saros im Fokus der Spekulationen

Von offizieller Seite aus ist bislang nur bekannt, dass Housemarque an „Saros“ arbeitet. Dass der geheimnisvolle Teaser womöglich in Verbindung mit dem nächsten Spiel des Studios steht, scheint auf den ersten Blick am wahrscheinlichsten. Erst in der letzten Woche meldeten sich die Entwickler in einem anderen X-Beitrag zu Wort und kündigten die Gameplay-Premiere von „Saros“ an, die „später in diesem Jahr“ erfolgen soll.

Die Veröffentlichung von „Saros“ ist für das kommende Jahr exklusiv für die PS5 geplant und lässt Spieler in die Rolle von Arjun Devraj schlüpfen, einem Soltari-Vollstrecker, der von Rahul Kohli („Midnight Mass“, „The Fall of the House of Usher“) verkörpert wird und dessen Suche nach einer bestimmten Person ihn auf den Planeten Carcosa führt. Im Gegensatz zu „Returnal“ wird das neue Spiel jedoch keine Roguelike-Elemente aufweisen. Stattdessen soll das Actionspiel einen permanenten Fortschritt bieten.

Übrigens: Erst im Januar dieses Jahres ist Housemarque in ein neues Studio umgezogen und präsentierte das hochmoderne Bürogebäude stolz in einem kurzen Video – stilgetreu mit dem Raumanzug von „Returnal“-Protagonistin Selene. Auch hier wurde der X-Beitrag mit dem Hashtag #HMQ30 versehen, da man die neuen Räumlichkeiten pünktlich zum Jubiläum in diesem Jahr in Betrieb nehmen konnte.

Was meint ihr, welche Überraschung hält Housemarque zum 30-jährigen Jubiläum bereit? Oder noch besser: Was wären eure Wünsche? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar!

