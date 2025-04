Larian: AAA-Industrie entfernt sich immer mehr von den Spielern, sagen die Baldur’s Gate 3-Macher

Kürzlich äußerte sich Mike Ybarra, Ex-Präsident von Blizzard Entertainment, kritisch zu Neuauflagen wie "The Elder Scrolls 4: Remastered" und stellte deren Relevanz in Frage. Eine Aussage, zu der Michael Douse, Publishing-Manager Larian Studios, deutliche Worte fand.

Nach monatelangen Gerüchten veröffentlichte Bethesda in dieser Woche das Remaster des Open-World-Rollenspiels „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ für Konsolen und den PC. Wie erste Zahlen zeigen, kommt die Neuauflage bei den Spielern sehr gut an.

Kurz vor dem Release des Remasters äußerte der ehemalige Präsident von Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, Zweifel an der Relevanz von Remastern alter Spiele. Angesichts innovativer und erfolgreicher Titel wie „Elden Ring“ sieht Ybarra eigenen Angaben zufolge „keine große Zukunft“ für Neuauflagen klassischer Spiele.

Eine Aussage, die Michael Douse, Publishing-Manager der „Baldur’s Gate 3“-Macher Larian Studios, auf den Plan rief. Douse, bekannt für seine deutlichen Worte, griff Ybarras Kritik auf und kommentierte die aktuelle Entwicklung innerhalb der AAA-Industrie, die sich zunehmend vom Publikum entfremde.

Douse spricht über die Verbindung zu den Spielern

Laut Douse machen Aussagen wie die von Ybarra deutlich, dass sich die Triple-A-Industrie beziehungsweise ihre Verantwortlichen und Entscheidungsträger immer mehr von ihrem Publikum und somit den Spielern entfernen. Entsprechend deutlich fällt seine Antwort auf Ybarras Aussagen aus.

„Diese alten Manager müssen die möglichen Game of the Year-Anwärter auf ihren Plattformen unterstützen. Ansonsten fühlen sie sich bei den Game Awards brüskiert. Ich habe das Gefühl, dass sich Triple-A jedes Jahr mehr und mehr vom Zeitgeist seines Publikums entfernt“, sagte Douse.

Es ist nicht das erste Mal, dass Larians Publishing-Manager über die Verbindung zwischen den Publishern beziehungsweise Entwicklern auf der einen und Spielern auf der anderen Seite spricht.

In einem im April 2024 veröffentlichten Tweet sagte Douse: „Der beste Weg, eine sinnvolle Verbindung zu jemandem aufzubauen, besteht darin, seine Sprache so zu sprechen, dass er sich angesprochen fühlt. Was will er? Hast du es? Verstehst du ihn? Zeige es auf eine Weise, die authentisch für dich ist.“

Douse weiter: „Die bedeutsamste Verbindung, die man mit dem Publikum haben kann, ist das, was ich echte soziale Resonanz nenne. Das bedeutet, eine authentische Verbindung auf kurze oder lange Sicht mit einem Publikum, von dem man weiß, dass es das, was man tut, gutheißen wird.“

Auch die Spieler kritisierten Ybarras Aussagen

Dass Douse mit seiner Kritik nicht allein dasteht, zeigten die Reaktionen der Spieler in den vergangenen Stunden. Während sich viele darüber freuten, die Welt von „Oblivion“ in einem grafisch modernen Gewand neu erleben zu können, betonten andere, dass insbesondere ein jüngeres Publikum durch das Remaster erstmals die Möglichkeit erhält, den Klassiker zu spielen.

Auch die bisherigen Spielerzahlen unterstreichen den Erfolg von Neuauflagen wie „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“. Auf Steam erreichte das Remaster zum Start beispielsweise mehr als 180.000 gleichzeitige Spieler.

Die positive Resonanz im PlayStation Store und auf Steam widerspricht den Aussagen von Ybarra ebenfalls.

