Minecraft: Der Herr der Ringe geschlagen – Einspielergebnis erreicht neuen Meilenstein

Die Kinoadaption von „Minecraft“ befindet sich nach wie vor auf der Erfolgsspur und konnte in den USA nun einen weiteren Meilenstein erreichen. Dort tummelt sich „Ein Minecraft-Film“ mittlerweile unter den 75 umsatzstärksten Filmen aller Zeiten und konnte Blockbuster wie „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ überholen.

Anfang April startete mit „Ein Minecraft-Film“ die Leinwandadaption des erfolgreichsten Videospiels aller Zeiten in den Kinos und feierte dort eine beeindruckende Leistung: Weltweit wurden bereits über 720 Millionen US-Dollar eingespielt, was „Minecraft“ zur zweiterfolgreichsten Videospielverfilmung nach „Der Super Mario Bros. Film“ von Nintendo macht.

Besonders in den USA findet „Ein Minecraft-Film“ großen Anklang: Dort übertraf die Adaption des Sandbox-Abenteuers bei seinem Debüt sowohl „Der Super Mario Bros. Film“ als auch Warner Bros.‘ „Barbie“. Und nun wurde an den dortigen Kinokassen der nächste Meilenstein erreicht.

Minecraft zählt zu den 75 umsatzstärksten Filmen in den USA

Wie Collider berichtet, hat „Ein Minecraft-Film“ in den USA kürzlich die Marke von 350 Millionen US-Dollar in weniger als 20 Tagen überschritten. Damit zählt die Verfilmung jetzt zu den 75 umsatzstärksten Filmen in der Geschichte der amerikanischen Kinokassen und überholte erst kürzlich das beliebte Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“.

Bereits am dritten Dienstag übertraf „Ein Minecraft-Film“ hinsichtlich der amerikanischen Gesamteinnahmen Blockbuster wie „American Sniper“ und „Transformers 3“. Auch Kassenschlager wie „Joker“, „Spider-Man 3“ und „Oppenheimer“ liegen inzwischen hinter ihm. Aktuell ist zudem weiteres Wachstum möglich: Es gilt als sicher, dass der Film die 400-Millionen-Dollar-Marke erreichen wird, und auch die 500-Millionen-Marke scheint realistisch.

Fortsetzung befindet sich bereits im Gespräch

Dabei kam der Erfolg von „Ein Minecraft-Film“ durchaus überraschend, da die ersten Kritiken der Fachpresse überwiegend negativ ausfielen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes liegt die Kritikerwertung der Adaption aktuell bei lediglich 48 Prozent. Im deutlichen Gegensatz dazu steht jedoch die Zuschauerbewertung von beeindruckenden 87 Prozent.

Daher ist es wenig verwunderlich, dass bereits über eine mögliche Fortsetzung gesprochen wird. Regisseur Jared Hess deutete dies kürzlich in einem Interview an und betonte dabei auch das große Potenzial des Franchise für weitere Filme.

Währenddessen wirkt sich „Ein Minecraft-Film“ auch positiv auf die Spielerzahlen der Vorlage aus: Zuletzt verzeichnete „Minecraft“ einen Zuwachs von 35 Prozent. Mit einem möglichen „Minecraft 2“ sollten Fans jedoch nicht rechnen. Wie Ingela Garneij, ausführende Produzentin bei Entwickler Mojang, in einem Interview erklärte, ist geplant, das aktuelle Spiel noch „mindestens weitere 15 Jahre bestehen“ zu lassen.

