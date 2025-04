PS Plus Extra/Premium im Mai 2025: Letzte Chance für mehrere Spiele – Liste veröffentlicht

Im Zuge der monatlichen Aktualisierungen der PlayStation-Plus-Bibliotheken stehen im Mai wieder Änderungen an. Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen müssen sich von mehreren Titeln verabschieden. Gleichzeitig werden neue Inhalte freigegeben

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im Mai 2025

Wie üblich erfolgt die Entfernung der Abo-Spiele zeitgleich mit der Freischaltung der Neuzugänge im Extra- und Premium-Katalog. Die betroffenen Titel sind demnach nur noch bis zum 20. Mai 2025 verfügbar. Danach stehen sie nicht länger im Rahmen des Abonnements zur Verfügung.

Liste der Spiele, die im Mai 2025 aus dem Katalog entfernt werden:

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Die Sims 4: Inselleben

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

Grand Theft Auto 5

Infamous: Second Son

Journey To The Savage Planet: Employe of the Month

Lego Marvel Super Heroes 2

MotoGP 24

Payday 2: Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance 2

Resistance: Fall of Man

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

The Lego Movie 2 Videogame

Walkabout Minigolf

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints Chapter 2 Retribution

Mitunter kann die Übersicht über die wegfallenden Spiele im Laufe des Monats erweitert werden, sodass alle anderen Games nicht zwangsläufig sicher sind. Die Änderungen betreffen ausschließlich die Bibliotheken der Stufen PS Plus Extra und Premium. Abonnenten, die diese Titel nach Ablauf der Frist weiterhin spielen möchten, müssten sie außerhalb des Abos separat erwerben.

Sony ließ sich diesmal eine Woche länger Zeit, was Befürchtungen aufkommen ließ, dass die „Last Chance“-Kategorie gestrichen wurde.

April-Spiele für PS Plus Extra und Premium verfügbar

Vor der Ankündigung der bevorstehenden Abgänge hat Sony neue Spiele für die erweiterten Abo-Stufen von PlayStation Plus freigeschaltet. Die Titel stehen seit dem 10. April bzw. seit der vergangenen Woche zum Download oder Stream bereit.

Für PS Plus Extra wurden folgende Titel neu aufgenommen:

Hogwarts Legacy (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Blue Prince (PS5) – verfügbar seit 10. April 2025

(PS5) – verfügbar seit 10. April 2025 Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

(PS5) Battlefield 1 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) EA PGA Tour (PS5) – verfügbar seit 10. April 2025

(PS5) – verfügbar seit 10. April 2025 PlateUp! (PS4/PS5)

Im Premium-Bereich sind zusätzlich diese Klassiker hinzugekommen:

Alone in the Dark 2 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) War of the Monsters (PS4/PS5)

Bereits seit Anfang des Monats sind im Rahmen von PS Plus Essential weitere Spiele verfügbar. Hier gilt, sie rechtzeitig in die persönliche Bibliothek zu packen, bevor der Anspruch verfällt.

PS Plus Essential, Extra und Mai 2025

Weiter geht es im kommenden Monat. Sony folgt in der Regel einem festen Veröffentlichungsrhythmus, der recht verlässlich ist.

Für Mai 2025 sind daher folgende Termine zu erwarten:

Die Ankündigung der PS-Plus-Essential-Spiele dürfte am 30. April erfolgen, mit einer Freischaltung am 6. Mai 2025.

Die neuen Inhalte für PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am 14. Mai bekanntgegeben und ab dem 20. Mai bereitgestellt.

Wie kommen wir darauf? Neuzugänge von PS Plus Essential werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Dieses Muster greift mit einem Versatz von zwei Wochen auch im Fall von PS Plus Extra und Premium.

Überblick: Die drei PS-Plus-Stufen im Vergleich

Sony bietet den Abonnementdienst PlayStation Plus seit der Umstrukturierung im Juni 2022 in drei verschiedenen Stufen an. Jede dieser Stufen bietet unterschiedliche Leistungsumfänge:

PS Plus Essential umfasst:

Online-Multiplayer-Zugang

Monatlich wechselnde Spiele

Exklusive Rabatte

Cloud-Speicher für Spielstände

Share Play-Funktion

PS Plus Extra bietet zusätzlich:

Zugriff auf einen umfangreichen Katalog von PS4- und PS5-Spielen

Ubisoft+ Classics

PS Plus Premium erweitert das Angebot um:

Katalog klassischer Spiele von PS1, PS2, PS3 und PSP

Streaming-Funktion für ausgewählte Titel ( auch über PS Portal )

) Zeitlich begrenzte Testversionen neuer Spiele

Zugriff auf etwa 100 Filme aus dem Sony Pictures Catalog

Die Preise reichen bis hin zu 151,99 Euro. Für diesen Betrag gibt es die höchste Stufe PS Plus Premium mit einer Laufzeit von einem Jahr. Ein Jahr Essential gibt es für 71,99 Euro. Im Fall von Extra sind es 125,99 Euro.

