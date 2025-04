PS5 Pro, Spiele und mehr: Technik- und Gaming-Sale bei Media Markt gestartet

Zum Start der sogenannten „Schnell-Spar-Tage“ präsentiert Media Markt eine Reihe vergünstigter Artikel. Das Sortiment reicht von Fernsehern und Smartphones über Haushaltsgeräte bis hin zu Konsolen und Spielen.

Die Aktion läuft offiziell bis zum 5. Mai 2025 um 9 Uhr. Käufer sollten jedoch beachten, dass einzelne Angebote bereits vor Ablauf des Zeitraums vergriffen sein können. Unter den Top-Deals finden sich unter anderem 4K-Fernseher, Mobilgeräte sowie umfangreich ausgestattete Soundbars.

Rabatte auf Konsolen und Spiele

Im Gaming-Segment bietet Media Markt unter anderem ein Bundle mit der PS5 Slim inklusive Disk-Laufwerk an. Beim Kauf erhalten Kunden das Spiel „Assassin’s Creed Shadows“ kostenlos dazu. Auch für Interessenten an der Nintendo-Plattform gibt es ein Paket: Die Nintendo Switch OLED wird in Kombination mit zwei Spielen verkauft.

Unter den rabattierten Games für die PS5 sticht „Silent Hill 2“ hervor, das derzeit für 39,99 Euro erhältlich ist. Das neu erschienene Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ wird mit einem Preisnachlass von zehn Prozent geführt. Weitere Angebote betreffen Klassiker wie „GTA 5 Premium Edition“.

Auch Produkte jenseits des Gamings sind dabei. Ein Beispiel ist der LG NANO81T6A, ein 86 Zoll großer NanoCell-TV, der aktuell für 1049 Euro angeboten wird. Auch das LG OLED B49 Modell mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale ist mit einem Preis von 799 Euro stark reduziert erhältlich.

Ebenfalls im Angebot sind das Xiaomi Redmi Note 14 mit 128 GB Speicherplatz für 145 Euro sowie das Xiaomi Pad 7 Pro mit 256 GB Kapazität für 399 Euro. Bei beiden Geräten handelt es sich um Modelle aus dem aktuellen Produktsortiment.

Auch im PlayStation-Store warten Deals auf preisbewusste Spieler:

Die Media-Markt-Rabatte sind mal größer und mal kleiner. Wie erwähnt: Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht oder bis zum Ende der Aktion am 5. Mai um 9 Uhr.

