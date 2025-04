RoboCop Rogue City – Unfinished Business: Release-Termin und neuer Story-Trailer zur Standalone-Erweiterung

RoboCop hat noch offene Rechnungen zu begleichen und jetzt steht fest, wann es so weit ist: Der Release-Termin der Standalone-Erweiterung „RoboCop: Rogue City - Unfinished Business“ wurde nämlich bekannt gegeben. Passend dazu liefert ein neuer Trailer weitere Einblicke in die Story.

Nachdem Publisher Nacon und Entwickler Teyon im November 2023 mit „RoboCop: Rogue City“ einen Überraschungserfolg erzielen konnte, der die eigenen Erwartungen übertroffen hatte und sowohl Fans als auch Kritiker überzeugte, wurde im vergangenen Monat mit „Unfinished Business“ eine Standalone-Erweiterung angekündigt.

Und nun steht fest, wann die Sci-Fi-Ikone nach Detroit zurückkehren wird, um seine noch unerledigte Arbeit zu beenden. Wie die Verantwortlichen nämlich bekannt gegeben haben, wird „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ ab dem 17. Juli 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Außerdem wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die Geschichte erlaubt.

Direkte Fortsetzung mit neuer Bedrohung im OmniTower

Da es sich um eine eigenständige Erweiterung handelt, ist es nicht zwingend erforderlich, zuvor „RoboCop: Rogue City“ gespielt zu haben, doch die Handlung von „Unfinished Business“ knüpft an das Ende des Ego-Shooters an. Weitere Details zum Spiel liefert der PlayStation Blog und so geht es dieses Mal um eine Söldnergruppe, die wertvolle Komponente aus dem Polizeirevier Metro West entwenden und sich anschließend im OmniTower niederlassen.

Dabei handelt es sich nicht nur um einen riesigen Wohnkomplex, sondern auch um eine potenzielle Energiequelle, die im Zusammenspiel mit dem Diebesgut der Söldner Zugang zur gesamten OCP-Technologie ermöglicht – inklusive RoboCop. Besonders brenzlich wird die Situation, als sich herausstellt, dass der Anführer der Bande ein ehemaliger Kollege von Protagonist Alex Murphy ist.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Alex Murpy und weiteren Charakteren

So muss sich RoboCop in „Unfinished Business“ nicht nur durch den OmniTower schlagen, in dem jede Etage ein gefährliches Labyrinth aus Gegnern und Fallen darstellt, sondern sich auch mit den Ereignissen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen. In den spielbaren Erinnerungen übernimmt man die Rolle von Murphy, bevor er zum RoboCop wurde, sodass dementsprechend auch ein anderes Gameplay geboten wird.

Doch „Unfinished Business“ lässt die Spieler nicht nur die Kontrolle über RoboCop und Alex Murphy übernehmen: Es gibt auch die Gelegenheit Miranda Hale, eine ehemalige OCP-Wissenschaftlerin, die auch am RoboCop-Projekt beteiligt war und den mechanisierten Gesetzeshüter bei seinem Ausflug durch den OmniTower unterstützt, sowie weitere Charaktere zu spielen.

Wer sich die Wartezeit bis zum 17. Juli 2025 noch vertreiben und das Hauptspiel bislang noch nicht gespielt hat: „RoboCop: Rogue City“ ist aktuell Teil von PS Plus Essential im April 2025 und kann dementsprechend von allen Abonnenten kostenlos beansprucht werden. Den entsprechenden Produkteintrag findet ihr wie gewohnt im PS Store.

