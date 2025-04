The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Grafikvergleich zeigt die Unterschiede zwischen PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S

„The Elder Scrolls IV: Oblivion“ erschien ursprünglich bereits im Jahr 2006, doch seit dieser Woche ist mit „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ eine überarbeitete Version des Rollenspiel-Klassikers für aktuelle Konsolen und den PC verfügbar.

Um „Oblivion“ an heutige Standards anzupassen, haben die Entwickler Virtuos und Bethesda das Spiel mithilfe der Unreal Engine 5 umfassend modernisiert und bieten nun unter anderem eine höhere Auflösung, verbesserte Bildraten sowie neue Texturen, Modelle und Animationen. Ein detaillierter Grafikvergleich zwischen PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S zeigt jetzt, auf welcher Konsole die Neuauflage die beste Figur macht.

Knappes Rennen zwischen PS5 und XSX, PS5 Pro setzt sich ab

Grundsätzlich bietet „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ auf allen Plattformen außer der Series S zwei Anzeigemodi: Qualität und Leistung. Auf der PS5 zielt der Qualitätsmodus auf dynamische 2160p bei 30 FPS, wobei die Auflösung in Innenräumen von 1440p und im Freien von 1227p bis 1080p hochskaliert wird. Der Leistungsmodus bietet ebenfalls dynamische 2160p, strebt aber 60 FPS an. Hier skaliert die Auflösung in Innenräumen von 1440p bis 1227p und in Außenbereichen von 1080p bis 864p.

Nahezu identische Ergebnisse liefert die Xbox Series X, lediglich im Qualitätsmodus sinkt die Auflösung im Freien auf bis zu 1189p und ist damit geringer als auf der PS5. Die Series S bietet lediglich eine 1260p-Auflösung bei 30 FPS, hochskaliert von 900p bis 720p in Innenräumen und 531p bis 360p im Freien.

Die beste Auflösung liefert die PS5 Pro: Ihr Qualitätsmodus zielt mit dynamischen 2160p ebenfalls auf 30 FPS, doch die Auflösung in Innenräumen bleibt konstant bei 1440p, während sie im Freien zwischen 1270p und 1080p variiert. Im Leistungsmodus mit 60 FPS schwankt die maximale Auflösung im Freien zwischen 1227p und 1080p – in Innenräumen werden die üblichen 1440p beibehalten.

Unreal Engine 5 hat weiterhin Probleme mit Open-World-Spielen

Erwartungsgemäß liefert „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ auf der Xbox Series S die schwächste Performance und reduziert unter anderem Texturen, Schatten, Beleuchtung, Vegetation und die Sichtweite. Trotz dieser Einschnitte gelingt es der Konsole aber nicht, durchgehend stabile 30 FPS zu erreichen.

Xbox Series X und PS5 weisen in beiden Modi sehr ähnliche Grafikeinstellungen auf, wobei die Sony-Konsole eine leicht höhere durchschnittliche Auflösung bietet – auch wenn dieser Unterschied ohne Messungen kaum wahrnehmbar sein dürfte. Allerdings kämpfen beide Plattformen in beiden Modi mit Einbrüchen der angestrebten Framerate.

Die beste Leistung zeigt die PS5 Pro: Hier wird „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ mit der höchsten durchschnittlichen Auflösung und der stabilsten Bildrate dargestellt. Zudem profitiert sie von einer erhöhten Sichtweite, verbesserten Beleuchtungseffekten und behält selbst im Leistungsmodus ein gewisses Detailniveau bei. Abschließend halten die Ersteller des Grafikvergleichs jedoch fest, dass die Unreal Engine 5 im Bereich der Open-World-Spiele nach wie vor Optimierungsbedarf hat.

